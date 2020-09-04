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Fútbol

Se ubica Abraham Ancer en el top cinco en el inicio del TOUR Championship

En lo que es su segunda participación en el evento final de los Playoffs de la FedExCup, el mexicano Abraham Ancer lució con el putter en el East Lake Golf Club.

Quinto lugar para Ancer en el inicio del TOUR Championship en Atlanta, Georgi

Escrito por: Azteca Deportes

ATLANTA, GEORGIA.- Un estupendo putt para águila en el hoyo 18, fue el cerrojazo a un extraordinario inicio del golfista mexicano Abraham Ancer en el TOUR Championship, última etapa de los Playoffs de la FedExCup que se desarrolla en el East Lake Golf Club, campo par 70 ,de siete mil 346 yardas.

El originario de Reynosa, Tamaulipas, quien por su posición en los standings de la FedExCup, comenzó con un score de un golpe bajo par, se despachó hoy con una ronda de 64 impactos, para totalizar siete menos y ubicarse en solitario en la quinta posición del certamen a seis strokes de los líderes el estadounidense Dustin Johnson y el español Jon Rahm.

La tarjeta de uno de los tres jugadores latinoamericanos que participan en Atlanta, incluyó birdies en los hoyos tres, seis, siete y ocho, además de la mencionada águila en la conclusión de su recorrido. “Fue muy divertido, fue una ronda muy sólida, en los últimos dos torneos no había estado muy bien desde el tee”, comentó el tamaulipeco.

“Trabajé en las cosas correctas en las semanas previas al torneo, me sentí muy bien desde el tee, le pegué muy bien a los hierros, además que metí los putts que debí haber metido”, concluyó el jugador de 29 años de edad.

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