ATLANTA, GEORGIA. – El Tour Championship, evento que cierra la temporada del PGA TOUR y define al ganador de la codiciada FedExCup, dará inicio este viernes con un field de 30 jugadores entre los que habrá por primera vez tres latinoamericanos. Se trata del colombiano Sebastián Muñoz, el chileno Joaquín Niemann y el mexicano Abraham Ancer, quienes se ganaron su lugar en el torneo al ubicarse 15º, 18º y 22º en la tabla de posiciones de la FedExCup tras el BMW Championship que se jugó la semana anterior en Chicago.

Para Niemann y Muñoz esta será la primera aparición de sus carreras en East Lake Golf Club, en donde Ancer debutó la temporada pasada. Para el trío latinoamericano estar aquí es un premio a la consistencia, con Niemann y Muñoz impulsados por sus triunfos en los primeros dos eventos de la temporada 2019-20 y Ancer con dos segundos lugares.

Con el fin de definir al campeón de la FedExCup, el cual será recompensado con un premio de $15 millones de dólares el próximo lunes, en este torneo los jugadores saldrán a competir con un score predeterminado según su posición actual en la FedExCup. Dustin Johnson, el actual líder y número uno del Ranking Mundial, saldrá a la cancha con la ventaja de un score de 10-bajo par.

Muñoz saldrá empatado en el undécimo puesto con 3-bajo par, Niemann lo hará empatado en la decimosexta casilla con 2-bajo par y Ancer con 1-bajo par en un empate por el 21º puesto.

“El año pasado llegué aquí con un mejor número, pero eso fue en parte porque terminé segundo en el primer torneo de los playoffs y eso me impulsó en la lista”, dijo Ancer. “Este año tenía prácticamente asegurado el Tour Championship al iniciar los playoffs y ese no había sido el caso un año antes. Eso lo que muestra es lo consistente que he jugado y cuántos puntos tenía al llegar a esta etapa de la temporada. Creo que en general este ha sido un mejor año y así es como lo quiero ver”.

Ancer ha sido un modelo de consistencia esta temporada, fallando el corte apenas tres veces en 19 torneos jugados. El jugador de 29 años logró cuatro top-10 en esas apariciones, incluyendo segundos lugares en solitario en The American Express y el RBC Heritage.

Indiferentemente del déficit de golpes en el tablero, todo jugador en el field del Tour Championship llega a East Lake soñando con el trofeo de la FedExCup, algo que hasta ahora no ha logrado ningún latinoamericano. La mejor presentación en los Playoffs hasta ahora le pertenece al colombiano Camilo Villegas, quien en 2008 ganó el BMW Championship y el Tour Championship para finalizar segundo en la FedExCup, detrás de Vijay Singh.

“Sería increíble (ganar la FedExCup). Eso es algo en lo que ni siquiera he soñado”, admitió Muñoz, quien esta temporada ganó el Sanderson Farms Championship y fue tercero en el The RSM Classic. “Yo solo quería llegar a East Lake. Ahora que estoy aquí, ya tengo un tee time y una oportunidad. Va a ser muy especial”.

Niemann, quien abrió la campaña ganando A Military Tribute at The Greenbrier y se convirtió más tarde en el primer chileno en la Presidents Cup. La semana pasada aseguró su lugar aquí con un memorable tercer lugar en el BMW Championship, en donde solo fue superado por los top-2 del Ranking Mundial.

“Lo bueno es que no fue una sola semana de buen juego la que nos trajo aquí”, agrega Ancer. “Joaquín ha jugado excelente todo el año, Muñoz ha jugado realmente sólido todo el año y yo siento que tuve un año realmente sólido. Nada loco, pero si muy bueno y sólido, lo cual a mi parecer es mejor que solo ganar y desaparecer por un rato y luego reaparecer”.