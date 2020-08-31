Niemann asegura su lugar en East Lake con gran semana en el BMW Championship

CHICAGO, ILLINOIS. – Aunque ganó el primer torneo de la campaña 2019-20 del PGA Tour, al comenzar la jornada de este domingo Joaquín Niemann aún no tenía su lugar asegurado en el evento final de la temporada.

Sin embargo, un gran cierre en el BMW Championship le garantizó al chileno la primera aparición de su carrera en el anhelado Tour Championship. Con una ronda final de 3-bajo par 67, Niemann escaló hasta el 18º puesto de la tabla de posiciones de la FedExCup. El avance desde el puesto 31 fue más que suficiente para asegurarse una plaza en East Lake.

Niemann comenzará los playoffs empatado en el 16º lugar, con 2-bajo par, junto a Lanto Griffin, Scottie Scheffler, Tyrrell Hatton y Tony Finau.

El colombiano Sebastián Muñoz, quien siguió los pasos de Niemann ganando el segundo torneo de la temporada, abrirá el evento final empatado en el undécimo puesto con 3-bajo par, al igual que Rory McIlroy, Patrick Reed, Xander Schauffele y Brendon Todd. Muñoz terminó el BMW Championship empatado en la octava posición con total de 1-sobre par tras hacer 69 golpes este domingo.

El mexicano Abraham Ancer, quien empató el puesto 33 con 7-sobre par esta semana, comenzará el Tour Championship empatado en el 21º puesto con 1-bajo par.

“Es grandioso tener una de esas semanas en las que juegas bien”, dijo Niemann al finalizar la jornada. “No venía jugando tan bien las últimas dos semanas, así que esto me da mucha confianza para la semana que viene en East Lake. Me siento excelente y estoy feliz de estar en esta posición”.

