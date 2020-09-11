Preocupan incendios forestales en California al PGA TOUR

NAPA, CALIFORNIA.- Los oficiales del PGA TOUR y del Safeway Open continuarán monitoreando la calidad del aire después de que el humo y las cenizas de los incendios forestales cercanos cayeran en el Silverado Resort antes del inicio de la temporada 2020-21.

Varios incendios forestales se están registrando en todo el estado de California y, aunque el área inmediata alrededor de Napa no está actualmente en peligro, el campo estuvo cubierto por una oscuridad espeluznante y un humo espeso durante la práctica del miércoles.

“Nuestros pensamientos están con aquellos afectados por los continuos incendios forestales en California. Como hacemos todas las semanas, el PGA TOUR está en constante comunicación con las autoridades locales para monitorear las condiciones actuales de salud y seguridad”, dijo el PGA TOUR a través de un comunicado.

El meteorólogo del TOUR Joe Halvorson dijo que los posibles cambios de viento podrían ayudar a despejar la neblina de humo.

