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Dan a conocer los nominados a Jugador y Novato del año en el PGA TOUR

Cinco jugadores entre ellos el campeón de la FedExCup Dustin Johnson integran la lista de candidatos a ser nombrados como el mejor jugador de la campaña recién concluida del circuito estadounidense.

Dustin Johnson es el favorito para ser nombrado Jugador del Año del PGA Tour

Escrito por: Azteca Deportes

PONTE VEDRA BEACH, FLORIDA - Luego de la conclusión del Tour Championship y los Playoffs de la FedExCup, los directores de jugadores del circuito estadounidense así como los miembros del Consejo Asesor de Jugadores, dieron a conocer a los nominados para Jugador y Novato del año del PGA TOUR.

Los nominados al premio Jack Nicklaus como Jugador del Año del PGA TOUR son (alfabéticamente): Dustin Johnson, Collin Morikawa, Jon Rahm, Webb Simpson y Justin Thomas, mientras que los candidatos al premio Arnold Palmer como Novato del Año del PGA TOUR son: Harry Higgs, Viktor Hovland, Maverick McNealy y Scottie Scheffler.

Dichos premios se determinan mediante el voto de un integrante de la gira que al menos haya disputado diez eventos oficiales correspondientes a la FedExCup durante la temporada 2019-20 del PGA Tour. Los ganadores de ambos reconociemientos se anunciarán próximamente.

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