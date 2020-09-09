Carlos Ortiz participará en Safeway Open en California

NAPA, CALIFORNIA.- El día de mañana se pone en marcha una nueva temporada del PGA TOUR con la realización del Safeway Open que tendrá como escenario el Silverado Resort and Spa North campo par 72, de 7 mil 166 yardas y diseñado por el afamado arquitecto Robert Trent Jones Jr.

La justa californiana será la primera de un total de 50 de las que constará la “súper temporada”, según palabras del comisionado del PGA TOUR Jay Monahan. El tapatío Carlos Ortiz, forma parte del field de la justa que repartirá una cuantiosa bolsa de seis millones 600 mil dólares.

Hace un año, el jugador de Guadalajara, Jalisco, finalizó empatado en la posición 40 al registrar recorridos de 72, 69, 72 y 69, para un total de 282 impactos, seis bajo par, mientras que el tamaulipeco Abraham Ancer, ausente en esta ocasión, no pasó el corte en el torneo ganado por el estadounidense Cameron Champ.

