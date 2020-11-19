Tiger Woods jugará con su hijo Charlie en el PNC Championship

Tiger Woods ha revelado que formará equipo con su hijo Charlie y competirá en el PNC Championship que se realizará del 17 al 20 de diciembre en el Ritz-Carlton Golf Club Orlando, Florida (Grand Lakes).

Anteriormente conocido como el Father/Son Challenge, el PNC Championship reúne a los mejores talentos ganadores del PGA TOUR y LPGA y a un miembro de la familia para competir como equipo.

Woods, el 82 veces ganador del TOUR, hará su debut en el torneo con Charlie, su hijo de 11 años que ya se ha establecido como un consumado golfista junior en Florida. "No puedo decirte lo emocionado que estoy de jugar con Charlie en nuestro primer torneo oficial juntos. Ha sido grandioso verlo progresar como golfista junior y será increíble jugar como equipo juntos en PNC Championship”, dijo Woods en un comunicado.

La leyenda californiana de 44 años, ha sido visto en varios torneos juveniles actuando como el caddie de Charlie. Fuera del extraño avistamiento en los videos de las redes sociales, esta será la primera vez que los fanáticos vean al joven Woods en acción.

"Todavía estoy ganando ... por ahora", dijo Woods. "Está empezando a meterse en eso. Está empezando a entender cómo jugar. Me está haciendo las preguntas adecuadas. Lo he mantenido competitivo con su par, por lo que ha sido una maravilla salir y estar con él. Me recuerda mucho a mí y a mi papá ".

Si bien el torneo de este año se llevará a cabo sin espectadores debido a las restricciones relacionadas con COVID-19, los fanáticos aún podrán disfrutar viendo en una variedad de medios de transmisión de NBC, Golf Channel y Peacock. También habrá una cobertura mejorada en las redes sociales en todos los canales del PGA TOUR y del PNC Championship.

El torneo también contará con el ex campeón de FedExCup Justin Thomas y su padre Mike por primera vez. Los campeones defensores Bernhard Langer y su hijo Jason también regresarán.

Campeones Legendarios

Gary Player, Greg Norman, Lee Janzen, Tom Kite, John Daly, Mark O’Meara, Retief Goosen, Tom Lehman, Padraig Harrington, Lee Trevino y Vijay Singh se encuentran entre los muchos campeones importantes que regresan para participar.