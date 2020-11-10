Desde febrero pasado y antes de que el COVID-19 causara estragos en el mundo, el estadounidense Tiger Woods ya tenía definido el menú para la tradicional cena de campeones del Masters Tournament la cual consistía en bistec, fajitas de pollo y sushi, un pequeño homenaje a sus raíces del sur de California.

Algunos de esos platillos ya son familiares en el Augusta National Golf Club porque Woods los ha seleccionado en el pasado. En 2006, Woods sirvió aperitivos de chiles jalapeños rellenos y quesadillas con salsa y guacamole; ensalada verde; fajitas de bistec, fajitas de pollo, arroz y frijoles refritos, con tarta de manzana y helado de postre. En 2002 y 2003, tanto sushi como bistec estaban en el menú.

Han pasado casi nueve meses desde que Woods dio a conocer por primera vez sus planes para la cena, y ahora que finalmente se lanzó el menú oficial de la noche, parece que no ha cambiado mucho.

El vino no podía faltar

Para empezar, los asistentes pueden disfrutar de un “Augusta Roll”: tempura de camarones, atún picante y aguacate. Luego, fajitas de carne y pollo con verduras asadas, arroz, frijoles y guacamole a un lado, y finalmente, flan, churros con salsa de chocolate y sopapillas (un pastel frito rociado con miel y / o azúcar) de postre. Y sí, y también hay algunos vinos del Valle de Napa, cotizados entre 250 y 300 dólares por botella.