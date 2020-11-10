Autenticando...
  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
QUIERO VER
Fútbol

Tiger Woods ofrecerá un cena mexicana del Masters Tournament

Haciendo honor al sitio donde nació, el estadounidense y campeón defensor en el Augusta National Tiger Woods dio a conocer el menú de la tradicional cena de ex campeones.

El menú de la cena de campeones tendrá toque mexicano

Escrito por: Azteca Deportes

Desde febrero pasado y antes de que el COVID-19 causara estragos en el mundo, el estadounidense Tiger Woods ya tenía definido el menú para la tradicional cena de campeones del Masters Tournament la cual consistía en bistec, fajitas de pollo y sushi, un pequeño homenaje a sus raíces del sur de California.

Algunos de esos platillos ya son familiares en el Augusta National Golf Club porque Woods los ha seleccionado en el pasado. En 2006, Woods sirvió aperitivos de chiles jalapeños rellenos y quesadillas con salsa y guacamole; ensalada verde; fajitas de bistec, fajitas de pollo, arroz y frijoles refritos, con tarta de manzana y helado de postre. En 2002 y 2003, tanto sushi como bistec estaban en el menú.

Han pasado casi nueve meses desde que Woods dio a conocer por primera vez sus planes para la cena, y ahora que finalmente se lanzó el menú oficial de la noche, parece que no ha cambiado mucho.

El vino no podía faltar

Para empezar, los asistentes pueden disfrutar de un “Augusta Roll”: tempura de camarones, atún picante y aguacate. Luego, fajitas de carne y pollo con verduras asadas, arroz, frijoles y guacamole a un lado, y finalmente, flan, churros con salsa de chocolate y sopapillas (un pastel frito rociado con miel y / o azúcar) de postre. Y sí, y también hay algunos vinos del Valle de Napa, cotizados entre 250 y 300 dólares por botella.

PRÓXIMOS DEPORTES EN VIVO 🔴

los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
17 SEP
RITUAL NFL PODCAST.jpg

Ritual NFL| Ritual El Podcast

4:50 p. m.
17 SEP
REVIVE -MÉXICO VS CHILE FECHA.png

Revive México vs Chile | Selección Mexicana

5:55 p. m.
17 SEP
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
17 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
18 SEP
EL PRECOPEO DEL VIERNES BOTANERO.jpeg

El Precopeo del Viernes Botanero

4:55 p. m.
18 SEP
PUEBLA VS ATLANTE LIVE PREVIO.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante Live Previo

6:20 p. m.
18 SEP
PUEBLA VS ATLANTE FECHA.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante EN VIVO

6:45 p. m.
18 SEP
JUÁREZ VS TIGRES FECHA.jpg

Liga BBVA MX| FC Juárez vs Tigres EN VIVO

9:01 p. m.
18 SEP
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
18 SEP
REMO VS SANTOS FECHA.jpg

Brasileirao| Remo vs Santos

3:50 p. m.
19 SEP
BORREGOS CEM VS BORREGOS CCM FECHA.jpg

ONEFA| Borregos CEM vs Borregos CCM

5:50 p. m.
19 SEP
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo Live Previo

10:20 p. m.
19 SEP
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo

10:45 p. m.
19 SEP