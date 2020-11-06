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Fútbol

Chileno Joaquín Niemann se despide del Masters Tournament por salir positivo a COVID-19

Por dar positivo a COVID-19, el golfista sudamericano Joaquín Niemann anunció a través de sus redes sociales que no podrá participar la semana entrante en el Augusta National Golf Club.

Por dar positivo a COVID-19 Joaquín Niemann se perderá el Masters Tournament

Escrito por: Azteca Deportes

CIUDAD DE MÉXICO.- Baja sensible. El actual número 41 del Official World Golf Ranking (OWGR) el chileno Joaquín Niemann, causó baja para la edición 2020 del Masters Tournament, uno de los cuatro Majors del golf varonil a realizarse la semana entrante como es costumbre en el Augusta National Golf Club.

A través de las redes sociales, el golfista latinoamericano y el torneo de Georgia, anunciaron que el jugador de 21 años de edad se perderá el icónico torneo tras dar positivo a una prueba de COVID-19. La de 2020 hubiera sido la segunda participación de “Joaco” en el Masters, pero primera como profesional.

Su caddie, Dean Elliott, había dado positivo hace unas semanas y aunque Niemann terminó la relación con él y ahora trabaja con Gary Matthews, el jugador se había salvado de contagiarse de coronavirus, en especial, gracias a las estrictas medidas sanitarias que mantiene el PGA TOUR.

Niemann está desilusionado

“Este torneo significa mucho para mÍ, tengo muy buenas memorias de cuando lo jugué como campeón del Latin America Amateur Championship (LAAC) y en verdad estoy muy desilusionado de no poderlo jugar este año pero haré todo lo posible por tener una pronta recuperación mientras mantengo a mi familia y a mi equipo sanos”, escribió el chileno.

El PGA TOUR contempla en su protocolo, revisado hace un par de semanas, una cuarentena de diez días para quienes den positivo por COVID-19, tras lo cual debe hacerse un nuevo test, para poder reingresar al circuito.

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