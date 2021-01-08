Posición 12 para Carlos Ortiz tras la primera ronda en el primer torneo del año del PGA TOUR

MAUI, HAWÁI.- Al término de la primera ronda, el golfista mexicano Carlos Ortiz comparte la posición 12 del Sentry Tournament of Champions, primer torneo del año del PGA TOUR que tiene verificativo en el Plantation Course at Kapalua de la localidad de Maui, Hawái.

Ortiz firmó una primera ronda de 69 golpes, cuatro bajo par, producto de birdies en los hoyos cinco, seis, diez, 14 y 18 por únicamente un bogey en el 11. Por su parte el tamaulipeco Abraham Ancer está empatado en el sitio 22 con un marcador de 70 impactos, tres menos.

La tarjeta de Ancer, actual número 23 del Official World Golf Ranking (OWGR), incluyó birdies en los hoyos cinco, ocho, nueve, diez, 12, 14 y 18, por bogeys en el 11 y 17, además de un doble bogey en la bandera del hoyo cuatro. El día de hoy, Abraham saldrá a disputar la segunda ronda a las 14:40 horas tiempo de la Ciudad de México, en tanto que Ortiz, saldrá una hora más tarde.

Con un score de 65 golpes, ocho bajo par, los líderes de la competencia que reparte una bolsa de seis millones 700 mil dólares, son los estadounidenses Harris English y el campeón defensor Justin Thomas. El número uno del mundo Dustin Johnson, está en el casillero 30 con 71 impactos, dos menos.

Nuevos criterios de calificación

Como resultado de los cambios en el calendario debido a la pandemia COVID-19, los jugadores que terminaron entre los 30 primeros de la clasificación de la FedExCup 2019-20 son elegibles para disputar el campeonato (además de los ganadores de torneos en el año calendario 2020).

Tres triunfadores de la FedExCup estarán presentes: Billy Horschel (2014), Justin Thomas (2017), Dustin Johnson (2020), así como cinco campeones anteriores: Sergio García (2002), Patrick Reed (2015), Dustin Johnson (2013, 2018), Xander Schauffele (2019), Justin Thomas (2017, 2020).