Finaliza octavo tapatío Carlos Ortiz en el Mayakoba Golf Classic del PGA TOUR

RIVIERA MAYA, QUINTANA ROO.- Un recorrido final de 66 golpes para un acumulado de 269, 15 bajo par, le dio al golfista mexicano Carlos Ortiz el octavo sitio del Mayakoba Golf Classic presentado por UNIFIN, último torneo del año del PGA TOUR que se desarrolló en el Club de Golf El Camaleón diseñado por Greg Norman.

En una cuarta ronda retrasada por la lluvia, el jugador de 29 años de edad subcampeón del certamen el año pasado, registró birdies en los hoyos tres, cinco, nueve, 13 y 15, para finalizar su participación a cinco golpes de distancia del campeón el noruego Viktor Hovland.

“Después de ganar en Houston, me tomé tres semanas de descanso, así que venía al cien por ciento, no hay pretextos”, dijo el egresado de la Universidad del Norte de Texas. “Me voy contento, fue un buen torneo, siento que me faltó embocar más putts para estar más arriba en la clasificación general”.

Ortiz habló del balance del año en el golf nacional. “Creo que nunca habíamos tenido un año así en el golf mexicano, con Gaby López, María Fassi, Abraham Ancer y conmigo. Lo de Abraham en el Masters, estar de líder y jugar las dos rondas en el grupo final, es algo histórico. En lo personal, estoy muy contento con esta situación y creo que es solo el principio”.

Cabe mencionar que el año pasado Ortiz finalizó en la segunda posición del torneo solo por detrás del ganador Brendon Todd. “Siempre es bonito recordar que quedé en segundo, este campo se me acomoda la verdad es que me siento bastante cómodo aquí”, agregó el flamante ganador del Vivint Houston Open hace el mes pasado.

Un “Grillo” que no cantó

Ortiz compartió posición con el argentino Emiliano Grillo, quien salió a la ronda final como líder absoluto y quien el día de hoy se despachó con un recorrido de 72 impactos, uno arriba de par. El sudamericano buscaba su segundo triunfo en el PGA TOUR y primero desde la temporada 2016.