Abraham Ancer y Carlos Ortiz presentes en el Sentry Tournament of Champions

MAUI, HAWÁI.- El día de hoy se pone en marcha el Sentry Tournament of Champions, primer torneo del 2021 del PGA TOUR a realizarse en el Plantation Course at Kapalua de la localidad de Maui en Hawái con una bolsa en juego de seis millones 700 mil dólares, donde el estadounidense Justin Thomas figura como campeón defensor.

Gracias a su triunfo en el Vivint Houston Open en noviembre del año pasado, lo que significó la primera victoria de un mexicano en el PGA TOUR en poco más de cuatro décadas, el tapatío Carlos Ortiz se ganó su derecho a participar en este exclusivo torneo de 42 jugadores. De igual forma y por estar dentro de los primeros 30 en los standings de la FedExCup, el tamaulipeco Abraham Ancer podrá jugar la competencia.

Ortiz saldrá a disputar la primera ronda del torneo de campeones a las 13:50 horas tiempo de la Ciudad de México y lo hará en compañía del canadiense Nick Taylor ganador del AT&T Pebble Beach Pro-Am, mientras que Ancer hará lo propio a las 15:10 horas junto con el noruego Viktor Hovland triunfador del Puerto Rico Open y del Mayakoba Golf Classic presented by UNIFIN.

Por su parte, el líder de FedExCup y actual número del Official World Golf Ranking (OWGR) Dustin Johnson y el campeón de 2020 Justin Thomas encabezan el field que incluye cuatro de los cinco primeros en la clasificación mundial y 14 de los 15 primeros en la clasificación de FedExCup.

Como resultado de los cambios en el calendario debido a la pandemia COVID-19, los jugadores que terminaron entre los 30 primeros de la clasificación de la FedExCup 2019-20 son elegibles para disputar el campeonato (además de los ganadores de torneos en el año calendario 2020).

Excampeones presentes

Tres triunfadores de la FedExCup estarán presentes: Billy Horschel (2014), Justin Thomas (2017), Dustin Johnson (2020), así como cinco campeones anteriores: Sergio García (2002), Patrick Reed (2015), Dustin Johnson (2013, 2018), Xander Schauffele (2019), Justin Thomas (2017, 2020).