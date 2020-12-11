El Medinah Country Club en Chicago será la sede de la Presidents Cup en 2026

PONTE VEDRA BEACH, Florida - El PGA TOUR anunció hoy que la 16ª Presidents Cup se llevará a cabo en el renombrado Medinah Country Club en las afueras de Chicago en 2026. Medinah es el quinto lugar diferente en los Estados Unidos en albergar la Presidents Cup y agrega el evento por equipos a una ilustre lista de torneos organizados en el Course # 3 que incluyen el BMW Championship de 2019, la Ryder Cup en 2012, dos PGA Championships, tres US Open, US Senior Open de 1988, tres Abiertos del Oeste (Campeonato de BMW) y una serie de otros campeonatos profesionales.

El anuncio se produce en el primer aniversario de la Copa Presidentes 2019 en el Royal Melbourne Golf Club en Australia, donde el equipo de Estados Unidos liderado por Tiger Woods derrotó al capitán Ernie Els y al equipo internacional en uno de los finales más reñidos en la historia de la Copa: 16 a 14.

"A medida que la importancia de la Copa Presidentes continúa creciendo, esperamos mostrar el evento de 2026 desde una de las grandes ciudades deportivas y cosmopolitas del mundo en Chicago y un lugar histórico en Medinah Country Club", dijo el comisionado del PGA TOUR Jay Monahan.

“Hace un año, vimos una afluencia de grandes talentos jóvenes en el Equipo Internacional que se enfrentó a un Equipo de Estados Unidos muy experimentado que resultó en cuatro días dramáticos de competencia para nuestros fanáticos en todo el mundo. Espero que ese impulso competitivo continúe en los próximos años. Expresamos nuestro agradecimiento a nuestros socios globales actuales, Citi y Rolex, por su apoyo a la Copa Presidentes y al liderazgo y la membresía en Medinah Country Club, una instalación de clase mundial que fue sede de varios de los eventos más memorables en la historia de nuestro juego. "

El PGA TOUR visitó Medinah más recientemente en 2019, donde Justin Thomas ganó el BMW Championship en el segundo evento de los Playoffs de la FedExCup para su décima victoria en el circuito estadounidense.

En 2022, la Presidents Cup hará su debut en el sureste de los Estados Unidos en Quail Hollow Club en Charlotte antes de dirigirse a Canadá por segunda vez en el Royal Montreal Golf Club en Montreal, Quebec en 2024.

Leyendas se han coronado en Medinah

Ubicado a 25 millas al oeste del centro de Chicago en los suburbios de Medinah, Illinois, Medinah Country Club se estableció en 1924 y cuenta con el desafiante Course # 3, que fue diseñado por Tom Bendelow y rediseñado por Rees Jones. Los ganadores en Medinah Country Club incluyen a Thomas, Tiger Woods, Hale Irwin, Billy Casper, Lou Graham, Cary Middlecoff, Gary Player y Byron Nelson.