Estas son todas las BAJAS que Chivas tendrá para la semifinal de vuelta ante Cruz Azul

Chivas logró un resultado bastante importante en las semifinales de ida del Clausura 2026 luego de igualar ante la Máquina de Cruz Azul por 2-2 en el Estadio Banorte, por lo que, para la vuelta, cualquier triunfo o empate le daría su pase a la gran final de la Liga BBVA MX.

cruz azul

Tristemente para su causa, y tal y como ha ocurrido a lo largo de esta Liguilla, el conjunto dirigido por Gabriel Milito tendrá que disputar este juego con varias bajas de consideración, mismas que harán que el plantel esté parchado para el duelo más importante que Chivas tendrá en el año.

¿Qué bajas tendrá Chivas para enfrentar a Cruz Azul?

Como sabes, el llamado a la Selección Mexicana a cinco futbolistas de Chivas hace que estos elementos no tengan participación en la Liguilla. De hecho, estos jugadores no solo se perderán la semifinal de vuelta, sino que tampoco estarán presentes en una hipotética final para los de Verde Valle.

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91’❗️¡OJO! Richard Ledezma recibió una dura falta al tobillo y terminó siendo sustituido por Milito. Ya estando fuera del campo, así atendieron el tobillo de Ledezma. Ojalá no termine siendo algo grave… pic.twitter.com/F91cWWu2Jq — Chivas Galaxy (@ChivasGalaxy) May 14, 2026

El primero de ellos es Raúl Rangel, quien ha sido sustituido por Óscar Whalley en estos juegos. A él se le unen otros elementos en la zona defensiva como Luis Romo y Daniel Aguirre, aunque a diferencia de los anteriores el mexicano no estará disponible para el juego contra Cruz Azul por lesión.

Brian Gutiérrez y Roberto Alvarado, quienes hacen una pareja interesante en el mediocampo, tampoco podrán estar disponibles para la vuelta de la semifinal del Clausura 2026. Finalmente, Chivas tampoco contará con Armando González, quien hizo 12 tantos en la temporada regular.

¿Richard Ledezma y Efraín Álvarez, descartados en Chivas?

El partido de ida trajo consigo las lesiones de Efraín Álvarez y Richard Ledezma, quienes salieron del campo para recibir atención médica en el banquillo de Chivas. Hasta el momento, el club no ha confirmado el estado de salud de sus futbolistas, por lo que en las próximas horas se sabrá si estarán disponibles para este compromiso.