OFICIAL: Cruz Azul anuncia una nueva BAJA pensando en el Clausura 2026

Cruz Azul femenil ya se está alistando para comenzar el año 2026 enfocadas en el Clausura, luego de haber firmado su mejor participación en la historia dentro de la Liga BBVA MX femenil durante el Apertura 2025. Las cementeras alcanzaron las semifinales, donde cayeron ante Tigres, las recientes campeonas del futbol mexicano . Sin embargo, el primer equipo recibió una noticia no muy buena de cara a la planificación del año próximo.

Rocío Martínez es baja en Cruz Azul y ya fue despedida por el club

En redes sociales, Cruz Azul anunció que Rocío Martínez no seguirá ligada al club tras la finalización del Apertura 2025. La defensora no pudo hacer pie dentro del equipo y, tras haber jugado tres torneos con La Máquina, buscará nuevas opciones para continuar con su carrera profesional. Cabe destacar que el equipo femenil ya anunció a su primer refuerzo para afrontar el Clausura 2026 .

“Gracias por tu esfuerzo y compromiso en tu etapa como Celeste. ¡Mucho éxito, Rocío Martínez!”, fue el pequeño mensaje que Cruz Azul le dejó a la defensora uruguaya tras anunciar su salida del equipo. En este contexto, la rama femenil de La Máquina se encuentra atravesando un proceso de reconstrucción de cara al año próximo, donde seguramente tendrá un plantel nutrido de nuevas jugadoras talentosas.

Cruz Azul femenil sufre su tercera baja pensando en el Clausura 2026

Tras confirmarse la salida de Rocío Martínez, ya son tres las bajas que ha sufrido el equipo tras la finalización de la Liga BBVA MX. Se suma a Solange Lemos y Clarissa Kirsch-Downs, quienes salieron de Cruz Azul hace unas semanas. Sin embargo, la lista podría seguir sumando nombres, pues Deneisha Blackwood y Yaneisy Rodríguez están muy próximas a dejar el club en los siguientes días.

El silencioso paso de Rocío Martínez por Cruz Azul

Martínez fichó por Cruz Azul en enero de 2024 para disputar el Clausura de ese mismo año. Ese fue su mejor torneo, llegando a disputar 9 partidos con las cementeras. No obstante, las lesiones y su nivel le jugaron una mala pasada y fue perdiendo terreno en los siguientes torneos. Así fue como durante el Apertura 2025, apenas pudo disputar 3 juegos con la playera de La Máquina.