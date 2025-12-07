ÚLTIMA HORA: Chivas se roba un refuerzo ESTELAR para el Clausura 2026 de uno de estos equipos grandes de la Liga MX

Segundo refuerzo de las Chivas de Guadalajara y la primera baja para Cruz Azul, Ángel Sepúlveda, delantero de 34 años, firma contrato por un año y medio, con la posibilidad de extender el vínculo por seis meses adicionales, dependiendo de su rendimiento, según información del periodista César Luis Merlo.

El delantero se sumará al equipo Rojiblanco una vez concluida la Intercontinental con La Máquina. Con esta operación, Chivas asegura experiencia y gol en su ofensiva, apostando por un jugador que ha demostrado regularidad en la Liga BBVA MX.

¿Cuáles fueron los número de Ángel Sepúlveda con Cruz Azul?

Durante su etapa más reciente con Cruz Azul, Sepúlveda disputó 106 partidos, en los que consiguió 29 goles y 12 asistencias en todos los torneos que participó. Su aporte ofensivo fue clave en varios encuentros, consolidándose como un delantero que sabe aprovechar las oportunidades dentro del área y que también aporta en la generación de juego. Pieza clave para el conjunto cementero para conseguir la Copa de Campeones de la Concacaf donde fue campeón goleador con 9 goles.

La directiva de Chivas no ha hecho todavía oficial la llegada de Ángel Sepúlveda, pero su llegada será una importante pieza que complementa el ataque y ofrecerá variantes para el técnico, quien busca mayor contundencia de cara al torneo. El fichaje también responde a la necesidad de sumar jerarquía y liderazgo en un plantel que aspira a ser protagonista en la Liga BBVA MX.

Sepúlveda, originario de Apatzingán, Michoacán, cuenta con una amplia trayectoria en el futbol mexicano, habiendo defendido camisetas como Querétaro, Tijuana, Morelia, Necaxa, Guadalajara, Atlante y Cruz Azul. Su experiencia será un activo importante para un equipo que combina juventud con jugadores de recorrido.

¿Cuál es el primer refuerzo de Chivas?

Con este movimiento, Chivas suma su segundo refuerzo oficial para el Clausura 2026, reafirmando su intención de competir al máximo nivel y devolverle a su afición la alegría de ver al equipo en los primeros planos del futbol mexicano.

Brian Gutiérrez, mediocampista procedente del Chicago Fire, es el primer refuerzo del Guadalajara.

