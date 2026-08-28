Estas son las BAJAS que Cruz Azul tendrá para enfrentar al Necaxa

La Máquina de Cruz Azul se dice lista para disputar la Jornada 6 del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX. Será este viernes 28 de agosto cuando el cuadro celeste visite la cancha del Victoria para enfrentarse a los Rayos del Necaxa, en duelo a comenzar a las 19:00 horas.

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Para este compromiso Joel Huiqui, entrenador de Cruz Azul, aún no podrá contar con plantel completo debido a las bajas con las que ha tenido que lidiar desde el inicio de la temporada, motivo por el cual aquí conocerás las ausencias que el conjunto cementero tendrá para este duelo.

¿Qué bajas tendrá Cruz Azul para enfrentar a Necaxa?

La primera gran baja que Cruz Azul tendrá es la de Erik Lira, quien mientras resuelve su salida al viejo continente ha dejado de ser contemplado para el técnico mexicano. De hecho, el contención tampoco vio acción en el último compromiso en donde cayeron frente al Atlas.

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LISTOS PARA LA JORNADA 6. 🔥⚽️ pic.twitter.com/dMD0Rh1dwu — CRUZ AZUL (@CruzAzul) August 27, 2026

Otro jugador que tampoco estará disponible será Gonzalo Piovi, defensor central argentino que se ha perdido los últimos duelos debido a una lesión en el compromiso ante Chicago Fire y que podría regresar a los entrenamientos en las próximas dos semanas.

Amaury Morales, quien tuvo una dolorosa lesión en la pretemporada del club, tampoco estará disponible para el partido ante Necaxa. Finalmente, otro elemento que tampoco estará presente es Rodolfo Rotondi, quien sigue sin estar al cien por ciento en cuanto al aspecto físico.

¿Cómo podría alinear Cruz Azul para enfrentar a Necaxa?

Kevin Mier sería el portero titular en el duelo ante Necaxa, mientras que la zona defensiva de Cruz Azul estaría conformada por Márquez, Ditta, Amaury García, Chiquete y Campos. En el centro del campo aparecerían Charly Rodríguez, Luka Romero, Agustín Palavecino y José Paradela, mientras que el eje de ataque sería el Toro Fernández.