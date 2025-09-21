Chicharito y el error que desató la furia rojiblanca (VIDEO)

La noche del sábado en el Estadio Akron fue una pesadilla para Chivas. Toluca se impuso con autoridad 3-0 en la Jornada 9 del Apertura 2025, pero más allá del marcador, lo que se llevó los reflectores fue una jugada que terminó por romper la paciencia de la afición tapatía: una falla increíble de Javier “Chicharito” Hernández frente al arco.

Resumen del partido: Mazatlán 1-1 Atlas | Jornada 9 | Apertura 2025

TE PUEDE INTERESAR:



Tras un centro preciso desde la izquierda, el balón fue peinado dentro del área por Cade Cowell, dejando a Chicharito completamente solo frente al arco. El delantero, ubicado por la banda derecha del área, tenía todo para definir. Sin embargo, en una decisión inexplicable, se lanzó de cabeza y terminó despejando el balón en lugar de rematar a portería. La jugada, que pudo significar acortar el marcador y revivir a Chivas, se convirtió en la gota que derramó el vaso.

Los gritos de frustración no se hicieron esperar. El Akron explotó en abucheos, y las redes sociales se llenaron de críticas hacia el máximo goleador histórico de la Selección Mexicana. La afición, ya molesta por el rendimiento colectivo del equipo, encontró en esa acción el símbolo de una noche para el olvido.

Chicharito, quien regresó este torneo con la esperanza de liderar a Chivas rumbo a la gloria, ha tenido un arranque irregular. Su entrega no está en duda, pero las fallas frente al arco comienzan a pesar en el ánimo del público.

Toluca, por su parte, fue contundente. Con goles de Paulinho, Jesús Gallardo y Alexis Vega, los Diablos Rojos dominaron de principio a fin y se consolidan como uno de los equipos más sólidos del torneo.

