Nota

Baltimore Ravens vs Miami Dolphins: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la Semana 9 de la NFL 2025

Este jueves 30 de octubre inicia la actividad de la Semana 9 de la NFL con el encuentro entre los Ravens y Dolphins

Miami Dolphins vs Baltimore Ravens
Miami Dolphins vs Baltimore Ravens
Francisco Fernández
Ritual NFL
El Hard Rock Stadium de Florida será el escenario en el que se disputará el duelo entre los Miami Dolphins y los Baltimore Ravens por la Semana 9 de la NFL en un juego en donde el gran protagonista será Lamar Jackson, mariscal de los Cuervos, quien vuelve a los emparrillados luego de una lesión en el tendón de la corva que lo dejó fuera un mes.

Te puede interesar: Otra estrella en la NFL se perdería el resto de la temporada por lesión

Baltimore Ravens
Miami Dolphins
