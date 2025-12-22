Baltimore Ravens 7-10 New England Patriots: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado HOY domingo 21 de diciembre de 2025, partido de la semana 16 de la temporada 2025 de la NFL; marcador online
Los Patriots busca el título de la División Este y para ello necesitan una victoria ante Ravens
Los Baltimore Ravens se enfrentan este domingo 21 de diciembre a los New England Patriots en juego de Sunday Night Football de la NFL por la Semana 16 de la Temporada 2025 en el M&T Bank Stadium.
