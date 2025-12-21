Chicago Bears 3-6 Green Bay Packers: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado HOY sábado 20 de diciembre, juego de la semana 16 de la temporada 2025 de la NFL; marcador online
Este sábado 20 de diciembre del 2025, continua la actividad de la NFL y un juego clave es el Chicago Bears vs Green Bay Packers en punto de las 19:20 horas tiempo del centro de México.
Juego clásico de la NFC Norte, los Bears (10-4) lideran la división por un juego sobre los Packers (9-4-1), buscando revancha tras perder 28-21 ante Green Bay el 7 de diciembre.
Ambos equipos necesitan la victoria con la que, en caso de los Bears podrían asegurar el primer lugar de la conferencia mientras que Green Bay, si llega a ganar, se coloca en la lucha pro el primer puesto ante los Bears para un cierre complicado.