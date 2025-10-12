De la banca a nuevos ídolos; los jugadores que le están salvando la chamba a Gabriel Milito en Chivas

Gabriel Milito en Chivas no la estaba pasando para nada bien. El equipo rojiblanco no peleaba nada en la tabla general y el nombre del entrenador ya sonaba para salir de la institución. Después de la lesión y baja de juego de algunos de sus pilares, Milito decidió echar mano de varios jugadores que tenía en la banca como Armando González, Santiago Sandoval, Fernando González u Omar Govea.

Este fin de semana, Chivas empató ante América en un duelo amistoso en Estados Unidos. El cuadro rojiblanco, poco a poco, va conociendo el camino de la victoria y en la Liga BBVA MX ya suma tres de manera consecutiva. Tras las lesiones de Roberto Alvarado y Erick Gutiérrez, Milito decidió meter al campo a Sandoval y alternar con Govea y González.

Desde la baja de Roberto Alvarado, “El Negrito” Sandoval se adueñó de la titularidad al ataque y ya colaboró con goles y asistencias. Por su parte, González y Govea han intentado llenar el hueco del capitán Gutiérrez y también han realizado un buen trabajo. El canterano del América ya hasta se estrenó como goleador.

Armando González, el goleador sorpresa de las Chivas

Las Chivas no encontraban a un goleador nato dentro del área. Recurrieron a Javier Hernández y Alan Pulido en busca de que sus leyendas pudieran ayudarles, pero al final no pasó nada. Armando González, más conocido como la “Hormiga”, supo convertir la oportunidad en goles.

En el Apertura 2025, Armando González suma seis anotaciones y está entre los cinco mejores goleadores de la Liga BBVA MX. Con estos resultados, los de Verde Valle ya pueden presumir a su goleador, además salido de la cantera rojiblanca.