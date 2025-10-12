Chivas de Guadalajara vs América: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado del partido amistoso de Fecha FIFA, hoy sábado 11 de octubre; marcador online

Clásico Nacional en fecha FIFA, las Chivas del Guadalajara enfrentarán a las Águilas del América en el State Farm de Glendale, Arizona. Los pupilos de André Jardine recuperaron sensaciones tras tres triunfos al hilo, incluído la del Clásico Capitalino contra los Pumas de la UNAM. Por otro lado, el cuadro de Gabriel Milito quiere repetirle la dosis a su acérrimo rival ya que ganaron en el partido de liga y buscarán el triunfo en partido amistoso.

