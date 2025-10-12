deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Fut Azteca
Liga MX
Nota

Chivas de Guadalajara vs América: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado del partido amistoso de Fecha FIFA, hoy sábado 11 de octubre; marcador online

El Rebaño Sagrado se verá las caras con las Águilas en partido amistoso en el State Farm de Glendale, Arizona en busca de mantener el ritmo en esta fecha FIFA.

América vs Chivas
Crédito: Mexsport
Erick De la Rosa
Liga MX
Compartir

Clásico Nacional en fecha FIFA, las Chivas del Guadalajara enfrentarán a las Águilas del América en el State Farm de Glendale, Arizona. Los pupilos de André Jardine recuperaron sensaciones tras tres triunfos al hilo, incluído la del Clásico Capitalino contra los Pumas de la UNAM. Por otro lado, el cuadro de Gabriel Milito quiere repetirle la dosis a su acérrimo rival ya que ganaron en el partido de liga y buscarán el triunfo en partido amistoso.

Te puede interesar: Prensa de Argentina DEMERITA a México en el Mundial Sub-20: “Un buen papá tiene el deber de enseñarles a sus hijos”

Club América
Chivas
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

Autor / Redactor

Erick De la Rosa

×
×