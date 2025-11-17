OFICIAL: Barcelona anuncia su regreso al Camp Nou

¡Regresa a casa! El equipo del Barcelona anunció a través de de sus redes sociales que volverá a jugar en el Spotify Camp Nou este sábado 22 de noviembre, cuando reciba al Athletic Club en la jornada 13 de LaLiga.

Luego de varios meses de obras remodelación, el club culé confirmó que la capacidad para este partido será de 45,401 espectadores, gracias a la nueva licencia que habilita toda la zona del Lateral, sumada a la Tribuna y el Gol Sud.

El regreso al Camp Nou no solo significa volver a casa, sino también recuperar parte de la esencia que se había perdido jugando en estadio alternativo. La afición del Barcelona espera que este retorno sea un impulso anímico para el equipo de Hansi Flick, que atraviesa un momento clave en la temporada española y en la Champions League.

En este momento, Barcelona se encuentra en la segunda posición de LaLiga, detrás de Real Madrid. Con 28 puntos en 12 jornadas, tres por detrás del conjunto de Xabi Alonso, los blaugranas han mostrado irregularidad, especialmente en partidos fuera de casa, pero mantienen intactas sus aspiraciones de pelear por el título. El duelo ante Athletic Club será vital para seguir adelante y aprovechar el empuje de volver a su casa.

¿Cuándo jugaría Barcelona en el Camp Nou en Champions League?

Además del partido contra los vascos, Barcelona trabaja de manera conjunta con la UEFA para que el encuentro de la Champions League ante Eintracht Frankfurt, programado para el 9 de diciembre, también pueda disputarse en el Camp Nou. Según el comunicado, ya se cumplen los requisitos necesarios, aunque todavía falta la confirmación definitiva del organismo europeo. De concretarse, sería un golpe de motivación para el equipo y una oportunidad de vivir un día de Champions en su renovado estadio.

Este sábado, el Barcelona no solo buscará tres puntos ante el Athletic Club, sino también demostrar que el Camp Nou sigue siendo su fortaleza.

