Nota

México vs Portugal, el choque de octavos de final del Mundial Sub-17 ya tiene hora

Ya están definidos los octavos de final del Mundial Sub-17 Qatar 2025 y la Selección Mexicana ya tiene fecha y hora para su encuentro ante su similar de Portugal

México Sub-17
MEXSPPORT
Fernando Campos
Selección Azteca
Ya están definidos los octavos de final del Mundial Sub-17 Qatar 2025 y la Selección Mexicana ya tiene fecha y horario para su encuentro ante su similar de Portugal. El duelo se disputará este martes 18 de noviembre a las 7:00 horas (tiempo del centro de México) en Doha, Qatar,.

Entrevista: La Hormiga González | “El Apertura 2025 me cambió la vida”

El equipo azteca, después de una fase de grupos de altibajos donde sumo una victoria (Costa de Marfil) y dos derrotas (Corea del Sur y Suiza), avanzó a la siguiente ronda gracias al Fair-Play ya que tuvo menos tarjetas amarillas que Arabia Saudita.

Ya en los 16vos, los dirigidos por Carlos Cariño lograron avanzar tras una dramática definición frente a Argentina, donde la figura del arquero Santi López y los goles de Luis Gamboa fueron clave para mantener vivo el sueño mundialista. Ahora, el reto será enfrentar a una selección portuguesa que se caracteriza por su disciplina táctica y su talento ofensivo, con jóvenes que ya militan en clubes importantes de Europa.

También te puede interesar:

La expectativa es alta: México busca regresar a los cuartos de final de un Mundial Sub-17, instancia en la que ha brillado históricamente, con títulos en 2005 y 2011. La afición espera que esta nueva generación pueda dar la sorpresa y seguir escribiendo páginas doradas en la historia del futbol juvenil.

¿Cuáles son los horarios de los octavos de final del Mundial Sub-17?

Además del México vs Portugal, la jornada de octavos de final se completa con partidos de gran atractivo para los aficionados al futbol internacional:

  • México vs Portugal → Martes 18 de noviembre, 7:00 horas (CDMX)
  • Italia vs Uzbekistán → Martes 18 de noviembre, 6:30 horas (CDMX)
  • Uganda vs Burkina Faso → Martes 18 de noviembre, 6:30 horas (CDMX)
  • Brasil vs Francia → Martes 18 de noviembre, 7:30 horas (CDMX)
  • Suiza vs Irlanda → Martes 18 de noviembre, 8:45 (CDMX)
  • Corea del Norte vs Japón → Martes 18 de noviembre, 9:15 horas (CDMX)
  • Austria vs Inglaterra → Martes 18 de noviembre, 9:45 horas (CDMX)
  • Marruecos vs Mali → Martes 18 de noviembre, 9:45 (CDMX)

Con estos cruces, el Mundial Sub-17 Qatar 2025 entra en su fase más emocionante. Cada partido de eliminación directa garantiza intensidad y espectáculo. Para México, el duelo contra Portugal representa una oportunidad de demostrar carácter y talento frente a un rival de jerarquía. La cita está marcada: Martes 18 de noviembre, 7:00 horas.

Selección Mexicana
Portugal
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!
Fernando Campos

Autor / Redactor

Fernando Campos

