No tiene lugar en Cruz Azul, pero Gabriel Milito quiere que sea su 9 en Chivas para el Clausura 2026

A pesar de haber clasificado de forma directa a la Liguilla de la Liga BBVA MX, Gabriel Milito sigue buscando la manera de perfeccionar el juego de Chivas y uno de los puestos a reforzar de cara al 2026 es la delantera. Si bien es cierto que el Guadalajara cuenta con un futbolista sensacional como lo es Armando González , el estratega argentino cree que no tiene recambio, por lo que buscaría al 9 ideal en Cruz Azul.

Ángel Sepúlveda es el delantero que Milito quiere en Chivas

Según reportes, Chivas buscaría repatriar a Ángel Sepúlveda de cara al Clausura 2026. A pesar de haber tenido números grandiosos con Cruz Azul , siendo campeón de la Liga de Campeones de la CONCACAF, el delantero de 34 años perdió su lugar en el equipo luego de sufrir una dura lesión en la fecha FIFA de septiembre. Ahora, el Rebaño buscaría que Sepu sea el primer recambio de ‘Hormiga’ González.

MEXSPORT

Ángel Sepúlveda y su anterior paso por Chivas

Sepu ya conoce lo que es vestir la playera del Rebaño, pero lo cierto es que su paso por Guadalajara no fue el esperado. En 2018, el delantero que hoy defiende los colores de Cruz Azul disputó 10 partidos en total, anotando apenas solamente un gol. Su estancia fue corta y prácticamente sin protagonismo. Sin embargo, ahora podría tener revancha siendo una de las principales opciones en el ataque de Chivas.

¿Qué busca Gabriel Milito con el fichaje de Ángel Sepúlveda?

Según reportes, el timonel argentino busca un delantero que pueda jugar de espaldas, que pueda botar, recibir el balón y guardarlo. Ese es el caso de Sepúlveda, quien cumpliría ese rol en el ataque del Rebaño. Si bien es cierto que ‘Hormiga’ González responde con goles, es otro tipo de delantero. De todos modos, el regreso de Sepu aún no está confirmado.

¿Hasta cuándo tiene contrato Ángel Sepúlveda con Cruz Azul?

Distintos reportes mencionan que Sepúlveda tiene contrato vigente con La Máquina hasta el 31 de diciembre de 2026. El atacante renovó su contrato con Cruz Azul a principios del año 2025 y, ahora, podría cambiar de equipo dentro de la Liga BBVA MX. Según Transfermarkt, su valor de mercado ronda los 700 mil euros, un monto asequible para el poderío económico de Chivas.