VIDEO: Golazo de crack de Lamine Yamal en debut del Barcelona

El conjunto del Barcelona comenzó la temporada 2025-2026 de LaLiga con una contundente victoria 3-0 sobre el Mallorca este sábado 16 de agosto en el Estadio Son Moix. El equipo dirigido por Hansi Flick mostró autoridad desde el primer minuto, y la gran figura fue el joven prodigio Lamine Yamal, quien brilló con una asistencia y un golazo que cerró el marcador en tiempo de compensación.

¿Cómo fueron los goles del Barcelona?

El partido se abrió temprano, al minuto 6, cuando Yamal envió un centro preciso desde la banda derecha que Raphinha transformó en gol con un cabezazo certero. La conexión entre ambos fue letal para la defensa bermellona, que sufrió aún más tras las expulsiones de Manu Morlanes y Vedat Muriqi antes del descanso.

Ferran Torres amplió la ventaja al 23’ con un disparo lejano que levantó polémica, ya que se dio mientras un jugador del Mallorca permanecía tendido en el césped. A pesar de las protestas, el árbitro José Luis Munuera Montero validó el tanto, y Barcelona se fue al descanso con una cómoda ventaja.

🪄 ¡𝗩𝗢𝗟𝗩𝗜Ó 𝗘𝗟 𝗠𝗔𝗚𝗢!



⚽ Con este golazo de Lamine Yamal se cierra el partido entre Mallorca y Barcelona.pic.twitter.com/InK5tePOP2 — Gol de Oro ⚽ (@_goldeoro_es) August 16, 2025

¿Cómo fue el GOLAZO de Lamine Yamal?

El broche de oro llegó en el minuto 90+4, cuando Lamine Yamal se inventó una jugada individual digna de crack. El nuevo dorsal “10” del Barcelona encaró desde la banda, recortó hacia el centro y sacó un zurdazo imparable que se coló en el ángulo superior derecho de la portería defendida por Dominik Greif. El gol fue celebrado con euforia por la afición culé y confirmado como uno de los mejores momentos de la jornada inaugural.

Con este resultado, Barcelona suma sus primeros tres puntos y manda un mensaje claro de ambición en su defensa del título. La conexión entre Yamal, Raphinha y Ferran Torres ilusiona a los seguidores blaugranas, mientras Flick parece haber encontrado rápidamente la fórmula para potenciar el talento joven con la experiencia de su plantilla.

