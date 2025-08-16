¡BOMBAZO en Pumas! Los universitarios se refuerzan con velocidad y experiencia

Los Pumas de la UNAM siguen reforzando su plantilla de cara al Torneo Apertura 2025 , y este sábado 16 de agosto se confirmó la incorporación del extremo mexicano Alan Medina, quien llega procedente de Querétaro en calidad de préstamo por un año, con opción de compra. La operación fue revelada por el periodista César Luis Merlo, especialista en fichajes internacionales.

¿Alan Medina firmó nuevo contrato con Gallos Blancos?

Antes de concretar su salida de Gallos Blancos, Medina extendió su contrato con Querétaro hasta junio de 2027, lo que garantiza al club queretano una posición sólida en caso de que Pumas decida ejecutar la opción de compra al finalizar el préstamo. El jugador de 27 años se desempeña como extremo derecho y ha tenido pasos por Toluca, América, Necaxa, Juárez y Mazatlán.

¿Qué espera Pumas con la llegada de Alan Medina?

Medina llega a Ciudad Universitaria con la misión de aportar profundidad ofensiva al esquema de Efraín Juárez, quien dirige su primer torneo completo al frente del conjunto auriazul. En el actual semestre, Alan disputó cuatro partidos con Querétaro, acumulando más de mil minutos en el último año y sumando dos asistencias.

La directiva universitaria apuesta por su experiencia y versatilidad para fortalecer un ataque que busca romper la sequía de títulos que arrastra desde el Clausura 2011. Con esta incorporación, Pumas suma su sexto refuerzo del torneo, en espera de concretar también la llegada de un delantero extranjero y la posible oficialización de JJ Macías.

El fichaje de Medina no solo representa una oportunidad deportiva para el jugador, sino también una apuesta estratégica de Pumas por talento nacional con recorrido en la Liga MX. Su adaptación será clave para consolidarse en el once titular y convencer a la directiva de ejercer la opción de compra.

