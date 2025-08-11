Tigres concreta millonaria venta rumbo a Arabia Saudita para jugar con Cristiano Ronaldo

El conjunto de Tigres ha concretado la venta del defensor brasileño Samir Caetano al club Al-Najma de Arabia Saudita, cerrando así un ciclo breve pero intenso en el futbol mexicano.

Samir, de 30 años, llegó a Tigres en 2022 procedente del Watford de Inglaterra. Durante su estancia en el conjunto felino, fue parte del plantel que conquistó el título del Clausura 2023, además del Campeón de Campeones y la Campeones Cup del mismo año. Sin embargo, su rendimiento fue irregular, perdiendo la titularidad en momentos clave, como la eliminación en el Clásico Regio del Clausura 2024.

A inicios de 2025, fue cedido a Mazatlán FC, donde disputó 14 partidos, siendo titular en nueve. Aunque no registró goles ni asistencias, su aporte defensivo fue valorado por el cuerpo técnico sinaloense. En el actual Apertura 2025, había iniciado como titular en tres encuentros antes de que Tigres decidiera repescarlo para concretar su venta.

¿Cuánto desembolsó Al-Najma para fichar a Samir Caetano?

El traspaso Al-Najma se cerró por una cifra estimada entre 5 y 7 millones de dólares, aunque el monto oficial no ha sido revelado. Parte de esa suma será destinada a compensar a Mazatlán por la finalización anticipada del préstamo.

Para Tigres, esta operación representa una doble ventaja: libera una plaza de extranjero y proporciona recursos económicos para reforzar el plantel antes del cierre de registros, previsto para el 12 de septiembre. El equipo dirigido por Guido Pizarro ha iniciado el torneo con paso perfecto, sumando tres victorias y una goleada histórica de 7-0 sobre Puebla. Además, se prepara para enfrentar al Inter Miami de Lionel Messi en los Cuartos de Final de la Leagues Cup que se jugará miércoles 20 de agosto a las 18:00 horas tiempo del centro de México en el Estadio Chase.

Samir Caetano se une ahora a una liga que ha ganado notoriedad por atraer figuras internacionales como Cristiano Ronaldo y Karim Benzema. El Al-Najma, recién ascendido a la Saudi Pro League , apuesta por el brasileño como pieza clave para consolidarse en la élite del futbol árabe.

