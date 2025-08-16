Tigres vs América: Horario y dónde ver en vivo el partido de la Jornada 5 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX

Este sábado 16 de agosto, el Estadio Universitario de Nuevo León será el epicentro de uno de los duelos más esperados del torneo Apertura 2025: Tigres recibe al América en la Jornada 5 de la Liga BBVA MX. Ambos equipos llegan invictos y con la mira puesta en la cima de la tabla, lo que promete un choque de alto voltaje entre dos de las escuadras más poderosas del futbol mexicano.

¿A qué hora es el partido Tigres vs América?

El silbatazo inicial está programado para las 19:00 horas (tiempo del centro de México). Desde temprano, los aficionados comenzarán a llenar el “Volcán” para presenciar este enfrentamiento que cada vez se siente más como un clásico moderno.

¿Dónde ver Tigres vs América en vivo?

La transmisión estará disponible en televisión abierta a través de TV Azteca por Azteca 7, nuestro sitio y la APP de Azteca Deportes con la narración y análisis de Christian Martinoli, Luis García, Jorge Campos, Zague y David Medrano. Así que no hay excusa para perderse este duelo que podría definir el rumbo de ambos clubes en el torneo.

¿Cómo llegan Tigres y América para este duelo?

Tigres viene de aplastar al Puebla con un contundente 7-0, demostrando que su ofensiva está en estado de gracia. Gignac, Lainez, Brunetta y compañía parecen estar en modo imparable, y con tres victorias en tres partidos, los regiomontanos se ubican en la segunda posición de la tabla.

Por su parte, América llega tras vencer por la mínima a Querétaro, con un gol tempranero de Dagoberto Espinoza. Aunque su desempeño ha sido más discreto, los azulcremas también están invictos y ocupan la sexta posición con ocho puntos. La reciente incorporación de Allan Saint-Maximin ha generado gran expectativa entre la afición americanista.

Aunque Tigres ha mostrado dominio en casa, América tiene un historial favorable en el Estadio Universitario. El técnico André Jardine buscará aprovechar esa estadística para sumar tres puntos vitales y escalar posiciones.

Este Tigres vs América no solo es un partido de futbol, es una batalla de estilos, de orgullo y de ambición.

