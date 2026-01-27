¿Qué necesita Barcelona para pasar en forma directa a ‘octavos’ en la Champions League?

El equipo del Barcelona llega a la última jornada de la fase de liga de la Champions League con la obligación de ganar y esperar resultados favorables para asegurar un lugar entre los ocho mejores de la tabla general y, con ello, acceder de manera directa a los octavos de final.

Exjugador del América podría llegar a la MLS | Negociaciones avanzadas

El conjunto culé se ubica actualmente en la novena posición con 13 puntos y una diferencia de goles de +5, los mismos puntos que comparten equipos de gran peso como PSG, Newcastle, Chelsea, Sporting de Lisboa, Manchester City, Atlético de Madrid y Atalanta.

¿Cuándo y contra quién juega Barcelona la Jornada 8?

El panorama es complejo pero no imposible. Los blaugranas recibirán este miércoles 28 de enero en el Camp Nou al conjunto del Copenhague, un rival que ya no tiene aspiraciones de clasificación, lo que en teoría podría facilitar el camino para los dirigidos por Hansi Flick. Una victoria contundente no solo sumaría tres puntos importantes, sino que también mejoraría la diferencia de goles, un factor clave en la definición de posiciones en una tabla tan apretada.

Barcelona aspira subir al tercer puesto de la tabla

La igualdad de puntos entre ocho clubes convierte esta última jornada en un auténtico rompecabezas. El Barcelona depende de sí mismo para sumar, pero también necesita que algunos de sus rivales directos tropiecen. Si los resultados se alinean, el equipo catalán podría escalar hasta el tercer puesto, que en este momento lo tiene el Real Madrid, lo que le daría tranquilidad y prestigio al asegurar su pase directo sin necesidad de esperar el playoff.

TE PUEDE INTERESAR:



La afición culé espera que el equipo muestre la contundencia ofensiva que lo caracteriza y que figuras como Robert Lewandowski y Lamine Yamal marquen diferencias en el ataque. La defensa también tendrá que estar concentrada para evitar sorpresas que compliquen el objetivo.

Más allá de lo deportivo, la clasificación directa a octavos significaría reafirmar su presencia en la élite europea y una fuente de ingresos vitales para la institución.

