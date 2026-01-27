OFICIAL: Ídolo de Cruz Azul desmiente tener una enfermedad terminal

¿Carlos Hermosillo enfermo de cáncer? En las últimas horas, diversos medios aseguraban que el nacido en Cerro Azul, Veracruz, histórico delantero de Cruz Azul y de la Selección Mexicana, enfrentaba nuevamente problemas de salud relacionados con el cáncer. Sin embargo, el propio exfutbolista salió al paso de estas especulaciones y, a través de un video difundido en sus redes sociales, desmintió categóricamente dichas informaciones, calificándolas como “noticias sin fundamento y de mal gusto”.

RESUMEN: Panamá 0 - 1 México | Amistoso Internacional | Enero 2026

Carlos Hermosillo aclara si se encuentra bien o no de salud

Carlos Hermosillo aclaró que se encuentra en perfecto estado de salud y pidió a la afición y al público en general no dejarse llevar por rumores que carecen de veracidad. En su mensaje, explicó que efectivamente padeció cáncer de tiroides hace aproximadamente cinco años, pero que fue sometido a una cirugía exitosa y desde entonces se encuentra totalmente recuperado. “Estoy muy bien, no hagan caso de lo que se dice sin pruebas. Hace cinco años tuve cáncer de tiroides, me operaron y todo salió bien. Hoy estoy sano”, señaló el exjugador.

Carlos Hermosillo: goleador histórico de Cruz Azul

Carlos Hermosillo sigue siendo recordado como uno de los máximos ídolos de Cruz Azul en su historia. Durante su paso por el club cementero, entre 1991 y 1998, se consolidó como uno de los goleadores más letales del futbol mexicano. En la liga, vistiendo la camiseta de La Máquina, anotó 196 goles, convirtiéndose en el máximo artillero histórico del equipo. Su capacidad para definir dentro del área y su liderazgo lo convirtieron en referente indiscutible.

TE PUEDE INTERESAR:



Uno de los momentos más memorables de su carrera llegó en el Torneo Invierno 1997, cuando Cruz Azul rompió una sequía de 17 años sin títulos de liga. En aquella final frente a León, Hermosillo marcó el gol decisivo que selló la victoria y dio a los cementeros la ansiada octava estrella. Esa anotación, producto de su garra y determinación, quedó grabada en la memoria de la afición como símbolo de entrega y pasión ya que cobró el tiro penal definitivo con sangre en el rostro.

Hoy, Carlos Hermosillo no solo defiende su salud frente a rumores infundados, sino que también reafirma su lugar en la historia del fútbol mexicano.

