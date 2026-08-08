El INCREÍBLE mensaje del Barcelona tras el fallecimiento de Jorge Messi: “Gracias por confiarnos a Leo”

El conjunto del Barcelona se viste de luto tras confirmarse el fallecimiento de Jorge Messi, padre y representante del legendario número 10 blaugrana, Lionel Messi. La institución catalana reaccionó de inmediato a través de sus canales oficiales para transmitir su dolor y solidaridad con la familia en un emotivo comunicado directivo.

El mensaje del Barcelona en redes sociales sobre el fallecimiento de Jorge Messi

«El Presidente y la Junta Directiva del FC Barcelona expresan su más sincero pésame por el fallecimiento de Jorge Messi, padre del jugador y leyenda del Barca Lionel Messi, y trasladan en nombre de todo el barcelonismo sus condolencias a la familia Messi. El FC Barcelona agradece el compromiso de Jorge Messi con nuestro Club por confiarle los inicios y los años de máximo esplendor de la carrera futbolística de su hijo Leo. Descanse en paz», expresó la entidad culé en sus redes sociales.

Nuestro más sentido pésame. Descanse en paz, Jorge Messi. pic.twitter.com/uwuH9s6dLY — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 8, 2026

¿Cómo influyó Jorge Messi en la carrera de Leo con el Barcelona?

La figura de Jorge Messi va mucho más allá de la relación paterna tradicional. Fue el pilar indispensable que posibilitó la llegada del joven rosarino a La Masia a finales del año 2000. En una época de incertidumbre, cuando Leo requería un costoso tratamiento de hormonas de crecimiento que los clubes argentinos no podían asumir, Jorge asumió el riesgo familiar de cruzar el Atlántico para tocar las puertas de la entidad catalana.

Su perseverancia durante las negociaciones iniciales en Cataluña culminó en la mítica firma del primer contrato sobre una servilleta de papel junto a Carles Rexach, un gesto que cambió para siempre la historia del futbol mundial.

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A lo largo de dos décadas, Jorge no solo actuó como padre, sino también como el arquitecto directivo detrás de la carrera de su hijo, guiando las renovaciones, acuerdos comerciales y la consolidación de una época dorada que dejó 35 títulos oficiales en las vitrinas del Camp Nou.

El barcelonismo rinde hoy tributo a la memoria del hombre que confió el talento de su hijo al club de su vida, haciendo posible la era más gloriosa en la historia del equipo catalán.

