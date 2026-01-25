GOLAZO de Lamine Yamal que recuerda a Cristiano y Messi (VIDEO)

El conjunto del Barcelona sigue firme en la cima de LaLiga luego de ganar con autoridad al Real Oviedo por marcador de 3-0 en la cancha del Camp Nou. El encuentro dejó un espectáculo ofensivo de los culés, pero sobre todo un gol que ya está dando la vuelta al mundo: la chilena de Lamine Yamal al minuto 73, una obra de arte que no le pide nada a las mejores anotaciones de Cristiano Ronaldo o Lionel Messi.

¿Cómo fueron los goles del Barcelona vs Real Oviedo?

El marcador se abrió en el minuto 52 gracias a Dani Olmo, quien recibió un pase preciso en el borde del área y disparó raso. El balón pegó en el poste izquierdo antes de entrar, desatando la celebración blaugrana. Apenas cinco minutos después, al 57, Raphinha amplió la ventaja con una jugada individual de gran calidad: tras driblar dentro del área, levantó el balón con un toque perfecto que dejó sin opciones al guardameta rival.

Con el partido prácticamente sentenciado, llegó el momento estelar. Al minuto 73, Dani Olmo envió un centro medido al corazón del área y Lamine Yamal, con apenas 18 años, se lanzó en una espectacular chilena que terminó en el fondo de la red. El Camp Nou explotó y las redes sociales se inundaron de elogios para el joven atacante, considerado ya como una de las joyas más brillantes del futbol mundial.

La ejecución de Yamal fue tan precisa y estética que inevitablemente recordó a los grandes goles del astro portugués Cristiano Ronaldo o al argentino Lionel Messi en sus mejores años. La comparación no es exagerada: la chilena del canterano culé combina potencia, técnica y valentía, atributos que lo colocan en la conversación de los futuros ídolos del club.

¿Cuantos puntos y próximo partido del Barcelona?

Con este triunfo, el Barcelona mantiene su posición en lo más alto de la tabla de LaLiga con 52 puntos, uno más que el real Madrid, mostrando un futbol ofensivo y variado. La sociedad entre Dani Olmo y Raphinha funcionó a la perfección, mientras que Yamal confirmó que está listo para asumir un rol protagónico en el equipo.

Barcelona se enfrenta en la Champions League al Copenhague el miércoles 28 de enero buscando conseguir un lugar entre los 8 mejores y asegurar un puesto de octavos de final. Y en LaLiga visitará al Elche el sábado 31 de este mes correspondiente a la jornada 22.

