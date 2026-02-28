La genialidad de Yamal y Pedri se hacen presentes con el Barcelona

El protagonista absoluto fue Lamine Yamal, quien firmó un hat-trick memorable, mientras que Pedri volvió a la acción por segunda vez tras su lesión regalando una asistencia de lujo que encendió a la afición culé en el triunfo del Barcelona 4-1 ante Villarreal en el Camp Nou en partido correspondiente a la Jornada 26 de LaLiga.

El show de Lamine Yamal

Lamine Yamal abrió el marcador al minuto 28, tras un pase preciso de Fermín que lo dejó dentro del área. Con serenidad, Yamal definió por la esquina inferior izquierda para el 1-0. Apenas nueve minutos después, volvió a brillar: una jugada individual sensacional terminó con un disparo a la escuadra izquierda, imposible para Luiz Junior, que significó el 2-0.

El Villarreal reaccionó al inicio de la segunda parte. Al minuto 49, Pape Gueye aprovechó un barullo en el área y remató por bajo para el 2-1. Sin embargo, la esperanza amarilla duró poco. Al 69, Yamal completó su hat-trick tras recibir un excelente pase que lo dejó mano a mano con el portero. Con frialdad, batió por el poste izquierdo y devolvió la tranquilidad al Barcelona.

Ya en tiempo añadido, Robert Lewandowski se sumó a la fiesta. Al minuto 91, el polaco recibió un pase de Jules Koundé y definió desde cerca para sellar el 4-1 definitivo.

¿Diganme en la historia 4 extremos derechos capaces de hacer esto? Con la presión mediática, con la defensa completamente enfocada en él.



Lamine Yamal gente es superlativo.

pic.twitter.com/1DLiUy3TtB — Leoncito PRIME (@leoncitodelfut) February 28, 2026

Hat-Trick de Lamine Yamal!



A bola do Pedri..

pic.twitter.com/GpSXKwTiWn — DataFut (@DataFutebol) February 28, 2026

La otra gran noticia para los culés fue la entrada de Pedri tomando el lugar de Dani Olmo. El canario ingresó en la segunda mitad y rápidamente dejó su huella: al minuto 69, fue el autor de la extraordinaria asistencia que permitió a Yamal marcar su tercer gol. Su visión y precisión confirmaron que está listo para volver a ser pieza clave en el esquema de Hansi Flick.

Una victoria con mensaje al Real Madrid

El triunfo del Barcelona le asegura al equipo estar otra semana el el primer puesto del campeonato español con 64 puntos, cuatro de ventaja con el Real Madrid que jugará este lunes 2 de marzo ante el Getafe en el Santiago Bernabéu.

Lamine Yamal, con los tres goles anotados, llega a la suma de 13 anotaciones siendo el máximo goleador del conjunto culé, además de ser el jugador del equipo y de LaLiga con más asistencias con 9 a sus 18 años.

