Toluca vs Chivas: ¿Dónde ver EN VIVO el partido de la Jornada 8 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX?

Uno de los duelos más esperados de la Jornada 8 del Clausura 2026 es el que protagonizarán los equipos de Toluca y Chivas. El enfrentamiento se disputará en el Estadio Nemesio Diez, conocido también como La Bombonera, escenario que promete un ambiente intenso y lleno de pasión.

¿Dónde ver el partido EN VIVO?

Podrás seguir todas las emociones de este encuentro a través de TV Azteca, por Azteca 7, nuestro sitio y la APP de Azteca deportes a partir de las 16:50 horas tiempo del centro de México con la narración y análisis de Christian Martinoli, Luis García, Jorge Campos, Zague y David Medrano.

VER AQUÍ EL PARTIDO TOLUCA VS CHIVAS

Toluca llega con la obligación de sumar en casa para mantenerse en la pelea por los primeros lugares de la tabla. Los Diablos Rojos han mostrado solidez en su estadio, pero saben que enfrentar al Rebaño Sagrado siempre representa un reto mayúsculo. Por su parte, Chivas busca recomponer el camino tras la derrota sufrida ante Cruz Azul, que significó perder el invicto aunque continúan en la cima de la clasificación.

El partido no solo es atractivo por la rivalidad entre ambas instituciones, sino también por lo que está en juego: puntos vitales que pueden marcar el rumbo hacia la liguilla y poder amanecer mañana en la cima de la tabla si se dan los resultados. La intensidad está garantizada, con dos equipos que cuentan con plantillas competitivas y aficiones exigentes.

¿Qué ambiente se espera en el Nemesio Diez?

El Estadio Nemesio Diez se vestirá de gala para recibir a Chivas, con un lleno esperado y un ambiente que solo el “infierno” puede ofrecer. La afición escarlata buscará impulsar a su equipo, mientras que los seguidores rojiblancos intentarán hacerse sentir en una de las plazas más complicadas del campeonato.

La Jornada 8 del Clausura 2026 se perfila como un punto de inflexión para ambos clubes. Toluca quiere consolidarse como candidato serio, mientras que Chivas pretende demostrar que la derrota pasada fue solo un tropiezo en su camino hacia la liguilla.

