Barcelona llega con 5 bajas clave para visitar al Atlético de Madrid en Copa del Rey

La Copa del Rey no perdona detalles, y menos cuando el cruce es contra un rival que convierte cada duelo en una prueba física. Barcelona viaja a Madrid con la obligación de competir al máximo, pero lo hará con un escenario incómodo: el equipo llega con varias piezas importantes fuera de circulación justo antes de una semifinal que se juega con tensión y con calendario encima.

Las bajas del Barcelona previo a su encuentro ante el Atlético de Madrid

Barcelona tendrá cinco bajas por lesión para su visita al Metropolitano contra el Atlético de Madrid en las semifinales de ida de la Copa del Rey. Los ausentes son Pedri, Gavi, Andreas Christensen, Raphinha y Marcus Rashford, una lista que toca el medio campo, la estructura defensiva y la producción ofensiva al mismo tiempo.

El caso que más llama la atención es el de Rashford, porque su problema se presentó en el partido más reciente. El inglés sufrió un golpe en el duelo ante Mallorca, encuentro que el Barcelona ganó 3-0, y el impacto le dejó molestias en la rodilla izquierda, por lo que no entra en los planes inmediatos para el choque en Madrid. La baja le quita al equipo una alternativa de velocidad y ruptura.

La serie, además, todavía tendrá un segundo capítulo. La vuelta está programada para el 3 de marzo, por lo que el objetivo del Barcelona no solo pasa por sobrevivir a la ida, sino por mantenerse con vida para resolver en casa cuando el panorama físico mejore y el equipo recupere piezas.

Athletic de Bilbao vs Real Sociedad es la otra semifinal

Del otro lado del cuadro, la otra semifinal ya tuvo su primer golpe. Real Sociedad se impuso 1-0 en su visita al Athletic de Bilbao con gol de Beñat Turrientes, aunque el marcador deja la eliminatoria abierta y la vuelta promete tensión máxima.

