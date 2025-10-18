Barcelona recupera la cima de LaLiga con agónico gol

En un final parecido a guión de película de acción, Barcelona, gracias al defensa uruguayo Ronald Araujo, venció 2-1 a un combatido Girona en partido correspondiente a la Jornada 9 de LaLiga para alcanzar la cima, en forma provisional, del torneo español previo al clásico español que se jugará la próxima semana. El partido se jugó Estadio Olímpico Lluís Companys.

Resumen del partido: Tigres 5 - 3 Necaxa | Jornada 13 | Apertura 2025 | Liga MX

¿Quiénes anotaron en el Barcelona vs Girona?

El encuentro inició con gran dominio con el conjunto de Hansi Flick, que se adueñó del balón desde el primer segundo. La recompensa llegó temprano: al minuto 13, Pedri abrió el marcador, el jugador del Barcelona hizo una gran carrera en solitario, tras una gran combinación con Lamine Yamal, y bate dentro del área a Paulo Gazzaniga con un preciso disparo que entra pegando en la parte inferior del poste derecho.

También te puede interesar:



Girona no tardó en reaccionar. Al 20’, Axel Witsel sorprendió con un remate certero que igualó el marcador, aprovechando una desatención defensiva culé. Un brillante centro al área que el belga tomó para marcar con una sensacional chilena.

La segunda mitad fue un monólogo culé en posesión (72% contra 28%), pero sin atinar en los últimos metros. Las ausencias de Lewandowski, Raphinha y Ferran Torres obligaron a Flick a improvisar, incluso colocando a Ronald Araujo como delantero centro en los últimos minutos. Una decisión que, aunque arriesgada, resultó ser clave.

Cuando todo apuntaba a un empate, apareció el defensa sudamericano. Al minuto 93, Frenkie de Jong filtró un balón al área y Araujo culmina la jugada con un disparo que entra por la esquina ingeríos izquierda de la portería para sellar el 2-1 definitivo. Los aficionados azulgranas estallaron y el Barcelona sumó tres puntos vitales.

El técnico alemán Hansi Flick fue expulsado por protestar airadamente al silbante Jesús Gil Manzano, lo que podría dejarlo fuera del Clásico.

¿Cuántos puntos suman Barcelona y Girona en LaLiga?

Con este triunfo, el conjunto del Barcelona llega a 22 puntos y se coloca como líder provisional, mientras que Girona se hunde en la parte baja con apenas 6 unidades para ubicarse en el puesto 19. El próximo reto para los blaugranas será nada menos que visitar el Santiago Bernabéu.

