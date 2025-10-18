Los partidos de la Jornada 13 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX que se jugarán hoy sábado 18 de septiembre de 2025

Con seis partidos continúa la Jornada 13 del Torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA este sábado 18 de octubre destacando el partido de Toluca en casa y el clásico joven entre Cruz Azul y América.

Resumen del partido: Tigres 5 - 3 Necaxa | Jornada 13 | Apertura 2025 | Liga MX

Bravos de Juárez vs Tuzos de Pachuca

El equipo de Juárez llega a esta jornada en el octavo lugar de la clasificación y en puestos de Play-In, pero perdió una buena oportunidad de haber llegado a este encuentro entre los seis primeros cuando perdió por 3-1 en campo de Atlas en la jornada anterior.

Un puesto por encima y con dos puntos más que su rival está Pachuca, que parece haber reencontrado su mejor nivel y encadena tres partidos sin perder (G2, E1).

El partido se juega en el Estadio Olímpico Benito Juárez a las 17:00 horas (horario CDMX)

Santos Laguna vs León

Santos Laguna no pudo continuar con lo hecho en el triunfo por 1-0 ante Tijuana, perdiendo sus siguientes dos partidos por 1-0 ante Monterrey y más recientemente por 3-0 ante el América.

De manera similar al local, León llega a esta jornada luego de perder en sus últimas dos presentaciones, cayendo por dos goles de diferencia tanto en su visita a Juárez (2-0) como al recibir al líder Toluca (2-4).

El Estadio Corona será la sede del partido a partir de las 17:00 horas (horario CDMX)

Diablos Rojos de Toluca vs Gallos Blancos de Querétaro

Toluca controla su destino en este Apertura 2025 y es el equipo con mejor rendimiento, no solo en las últimas cinco jornadas, donde registra un 100 % de efectividad, sino también a lo largo de la campaña con sus 28 unidades.

Querétaro ha sido un equipo lleno de altibajos en este Apertura 2025, aunque la realidad es que Gallos Blancos ha tenido más bajos que altos a lo largo de la campaña.

Toluca vs Queretaro lo podrán ver por Azteca 7, nuestro sitio y la APP de Azteca Deportes con la mejor narración y análisis de Christian Martinoli, Luis Garcia, Jorge Campos y Zague a partir de las 16:50 horas (horario CDMX).

VER AQUÍ EL PARTIDO TOLUCA VA QUERÉTARO

También te puede interesar:



Rayados de Monterrey vs Pumas UNAM

Monterrey buscará mantener su sólido rendimiento frente a su afición, ya que es un equipo que sigue invicto como local (G4, E1) en el presente Torneo Apertura 2025, incluyendo un triunfo por 1-0 sobre Santos Laguna en su más reciente.

Pumas UNAM se encuentra en puestos de Play In, a pesar de atravesar una racha de cuatro jornadas seguidas sin ganar (E1, P3) en el Torneo Apertura.

Monterrey recibirá a Pumas en el Estadio BBVA Bancomer a partir de las 19:00 horas (horario CDMX)

Chivas de Guadalajara vs Cañoneros de Mazatlán

Guadalajara vino de atrás para vencer 1-2 a domicilio a Pumas en la jornada anterior, un resultado que podría ser clave en su intento de alcanzar los playoffs, ya que, no solo estiró a cuatro su ventaja sobre dicho rival, sino que también se acercó a tres de los seis primeros de la tabla.

Mazatlán también remontó en su presentación más reciente, venciendo 2-1 a Atlético de San Luis para mantener vivas sus esperanzas de clasificar a los playoffs.

El Estadio Akron ver{a el duelo Chivas vs Mazatlán a las 19:07 horas (horario CDMX).

La Máquina de Cruz Azul vs Águilas del América

El rendimiento de Cruz Azul en los últimos tres encuentros ha dejado mucho que desear, ya que no ha podido sumar los tres puntos en ninguno de los partidos que ha disputado en ese periodo (E2, P1).

América llegará motivado a este encuentro gracias a que registra cuatro partidos sin perder (G3, E1) y, de hecho, llega a este partido precedido de una racha de tres partidos seguidos en los que ha sumado de a tres.

Cruz Azul recibirá al América en el Estadio Olímpico Universitario partir de las 21:05 horas (horario CDMX).

