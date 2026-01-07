Barcelona 4-0 Athletic: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la semifinal de la Supercopa de España; marcador online

Barcelona se mide al Athletic Club de Bilbao en la semifinal de la Supercopa de España 2026. Los vigentes campeones de dicho certamen arrancan la defensa del campeonato nacional en la cancha del King Abdullah Sports City, con sede en Arabia Saudita.

El duelo entre ambas escuadras marca una revancha de la Final del 2025, edición en la que el equipo dirigido por Hansi Flick obtuvo la victoria por 2-0 con goles de Gavi y Lamine Yamal. En la Temporada 2025/26 de LaLiga, el conjunto blaugrana ya se impuso ante 'Los Leones' comandados por Ernesto Valverde durante la Jornada 13, compromiso en el que el FC Barcelona se hizo de los tres puntos por marcador de 4-0 con anotaciones de Robert Lewandowski, doblete de Ferrán Torres y un gol más de Fermín.