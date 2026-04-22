CONFIRMADO: mexicano del futbol español se rompió la rodilla y no jugará por 3 meses

De camino a la Copa Mundial de la FIFA 2026, una cantidad notable de futbolistas mexicanos sufrieron lesiones que pusieron en duda su participación en el torneo. Algunos todavía tienen la posibilidad de recibir el llamado de Javier Aguirre, mientras que otros deberán esperar hasta la próxima edición. Ese es el caso de Derek Septien, delantero que juega para el Cádiz de España.

El mexicano de nacionalidad alemana fichó por el Cádiz a principios de 2026 y ahora recibió una terrible noticia: estará de baja por tres meses tras ser intervenido quirúrgicamente por haber sufrido una rotura de rotuliano en la rodilla. Esto significa que se perderá todo lo que resta de la temporada, una dura noticia teniendo en cuenta que el jugador de 20 años ya entrenaba con el primer equipo previo a la lesión.

Cabe destacar que Cádiz se encuentra peleando por no perder la categoría y bajar a la Tercera División de España. En estos momentos, se ubican en la posición número 18 de la tabla general a solo tres puntos del descenso directo. Solo restan seis jornadas para que LaLiga Hypermotion llegue a su final y Septien alentará desde fuera del terreno de juego para que su equipo se mantenga en la categoría.

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¿Quién es Derek Septien, el mexicano del Cádiz?

Derek nació en México, pero cuenta con la nacionalidad alemana gracias a sus padres. Su primera experiencia en el futbol la tuvo en Coapa, habiendo dado sus primeros pasos en las fuerzas básicas del América. Sin embargo, rápidamente daría el salto al futbol europeo.

Septien fue tentado por la cantera del Atlético Madrid, club que lo captó como un potencial talento para el primer equipo. En varias ocasiones, entrenó junto a las estrellas más brillantes del Colchonero como Antoine Griezmann, José María Giménez y João Félix, siendo este último el jugador con el que mantenía una relación más cercana.

En busca de minutos como profesional, el delantero salió hacia Cádiz, institución de la cual forma parte hoy en día. El propio futbolista reveló que se sintió muy arropado por parte de la afición y está buscando hacerse un lugar en el equipo principal. Durante los últimos días, empezó a entrenar con los jugadores titulares, pero su lesión en la rodilla no le permitió seguir avanzando.

El mensaje de Derek Septien tras ser operado

En su cuenta de Instagram, Derek envió tranquilidad hacia sus aficionados y agradeció por el apoyo recibido durante estos últimos días.

“¡Todo salió muy bien! Muchas gracias a mi familia y a todos por el apoyo, el cariño y los mensajes. Ahora toca centrarme en recuperarme al 100% con mucho trabajo, paciencia y disciplina para volver más fuerte que nunca, ¡Nos vemos pronto!”, compartió Septien.