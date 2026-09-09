Barcelona vs Feyenoord: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY miércoles 9 de septiembre de la Jornada 1 de la Champions League; marcador online

El club Barcelona salta a la cancha con la puntería afinada y la moral por las nubes para medirse ante el Feyenoord en el arranque de la UEFA Champions League.

El conjunto azulgrana llega a este compromiso tras aplastar 5-0 al Valencia en LaLiga, manteniendo un arranque perfecto de cuatro victorias en el certamen local, donde en tres de ellas ha firmado cinco anotaciones. La escuadra dirigida por Hansi Flick presume una cifra demoledora de 50 goles en las dos ediciones anteriores de la Fase de Liga, promediando 2.88 goles por encuentro bajo el mando del estratega alemán. Además, la fortaleza del Camp Nou respalda al gigante catalán, que ha ganado 18 de sus últimos 20 partidos como local en su debut europeo.

Por su parte, el Feyenoord aterriza en España invicto en la Eredivisie tras vencer 3-1 al Nijmegen (V3, E2). La escuadra neerlandesa vuelve al máximo escenario continental tras un año de ausencia con la ilusión de repetir su histórica clasificación a eliminatorias lograda en la campaña 2024-25.

Sin embargo, la misión para el técnico Giovanni van Bronckhorst luce titánica: arrastra 11 derrotas en sus últimos 12 duelos de Champions y el club suma 11 cotejos europeos al hilo sin ganar fuera de casa (E2, D9).

Pronóstico del Barcelona vs Feyenoord hoy miércoles 9 de septiembre 2026

Resultado estimado: FC Barcelona 3 - 1 Feyenoord

Horario y dónde seguir en vivo el Barcelona vs Feyenoord

Horario: 10:45 horas tiempo del centro de México

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