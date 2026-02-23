Batman y los mejores 3 videojuegos de detectives en la historia

Los juegos de detectives se han vuelto los favoritos de una parte de la comunidad en México y a nivel mundial, y lo anterior deriva de las historias que esta clase de títulos suelen tener y que ayudan a que los usuarios pasen horas de constante diversión y entretenimiento, teniendo como ejemplo principal a Batman.

Además de ser uno de los héroes más reconocidos de DC y a nivel mundial, la realidad es que Batman también se distingue por ser un espectacular detective, lo cual hace que cada uno de sus videojuegos logre acaparar las miradas. Ahora bien, ¿qué otros juegos de detectives han sobresalido a nivel mundial?

Batman y los videojuegos de detectives más importantes en la historia.

L.A. Noire: Se trata de uno de los policías destacados y favoritos de la comunidad gaming a lo largo de la historia, pues no es más que un videojuego de novela negra que se ambienta en los Estados Unidos, más precisamente en Los Ángeles, en el año 1947.

Deadly Premonition 2 : Si tu deseo es concentrarte en un caso de asesinato que, además de crimen, incluya terror como ocurre con Barman , esta opción puede ser la ideal gracias al agente Francis York Morgan, quien deberá investigar la muerte de un joven de 18 años de edad.

: Si tu deseo es concentrarte en un caso de asesinato que, además de crimen, incluya terror como ocurre con , esta opción puede ser la ideal gracias al agente Francis York Morgan, quien deberá investigar la muerte de un joven de 18 años de edad. AI: The Somnium Files: Si bien este juego no cuenta con la popularidad de los antes mencionados, la realidad es que cuenta con una de las historias más profundas en la mirada del detective Kaname Date, el cual deberá investigar un caso dentro de un parque de atracciones abandonado.

Batman, ¿el mejor detective en la historia de los videojuegos?

Batman es, sin duda, el mejor detective que los cómics de DC tienen gracias a la forma en cómo destaca por su inteligencia, así como su capacidad para indagar entre lo más profundo de cada crimen, lo cual lo ha ayudado a destacar entre los demás superhéroes existentes actualmente.