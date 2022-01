Batman combate el crimen con sus propias galletas

Batman es una de las películas más esperadas del 2022, su estreno será en marzo y es dirigida por Matt Reeves dejando nuestras expectativas altas, una cuenta de Twitter donde nos informan de todas las noticas sobre la nueva entrega del murciélago justiciero nos muestran un video donde nos presentaban la gállate Oreo x Batman.

En el tráiler podemos apreciar la masacra de Batman grabada sobre la galleta también en una parte del video se abre una Oreo mostrándonos la crema con un signo de interrogación haciendo alusión a su lucha contra el acertijo.

Si todavía no has visto el nuevo tráiler de “The Batman” aquí te dejamos lo más nuevo de esta entrega que nos tiene a todos al filo de la silla para poder ver la pelóicula en cines.

THE BATMAN Tráiler 3 (2022)

No es la primera vez que vemos una colaboración de esta magnitud con Oreo, unas de las más amadas fue la de Pokémon donde ciertas galletas se volvieron de coleccionista podríamos disfrutar de diferentes Pokémons grabados en la galleta.

¿Quién es Matt Reeves?

Matt Reeves es un director, productor y guionista del cine estadounidense aquí te dejamos algunas de las películas más famosos que ha producido:

-Alerta máxima 2 (1995)

-Miracles (2006)

-Cloverfield (2008)

-Let Me In (2010)

-Dawn of the Planet of the Apes (2014)

“La venganza es igual a la justicia tanto para el Murciélago como para el Gato. Mira el nuevo tráiler de The Batman ahora. Solo en cines el 4 de marzo. #TheBatman”

The Bat and the Cat are one helluva duet. See them only in theaters March 4. #TheBatman pic.twitter.com/QcfrtwglLv — The Batman (@TheBatman) January 4, 2022

No han revelado cuando sacaran a la venta las galletas ni en que regiones estará disponible quedaremos al pendiente en cuanto revelen más información para no perdernos un sabor de justicia por las calles de Gotham, no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales de Azteca Esport para mantenerte al día en todo el mundo gamer.