Mourinho recibe advertencia del Bayern por Michael Olise

José Mourinho todavía no es anunciado oficialmente como entrenador del Real Madrid, pero su nombre ya comenzó a sacudir el mercado de fichajes europeo. El estratega portugués fue visto en Berlín durante la final de la Copa de Alemania entre Bayern Munich y Stuttgart, situación que rápidamente disparó rumores sobre un supuesto interés merengue por Michael Olise.

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Desde el Bayern Munich la respuesta fue inmediata y contundente. Uli Hoeness, presidente honorario del club bávaro, prácticamente cerró cualquier posibilidad de que el talentoso extremo francés abandone Alemania este verano.

"Puede tener cinco ojos puestos en él, igual no lo va a conseguir", lanzó Hoeness al ser cuestionado sobre la presencia de Mourinho observando a Olise.

Las palabras del directivo dejaron claro que Bayern no tiene intención alguna de negociar a una de sus máximas figuras, especialmente después de la temporada espectacular que firmó el atacante francés.

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Michael Olise vive la mejor temporada de su carrera

El exfutbolista del Crystal Palace se convirtió en una de las grandes sensaciones del futbol europeo durante esta campaña. A sus 24 años, Michael Olise explotó completamente con Bayern Munich y registró números impresionantes.

El francés suma 22 goles y 30 asistencias en todas las competiciones, estadísticas que despertaron el interés de varios gigantes del continente como Real Madrid y Liverpool. Pero dentro del Bayern no existe ninguna duda sobre su continuidad.

Hace apenas unas semanas, el directivo Max Eberl fue contundente al hablar sobre el futuro del futbolista y aseguró que ni siquiera contemplan una posible salida.

"Absolutamente seguirá aquí. No estamos dedicando ni un segundo a pensar en otra cosa", afirmó.

Olise, además, tiene contrato vigente con el club alemán hasta el año 2029, situación que fortalece todavía más la postura del Bayern en cualquier negociación.

Liverpool también sueña con ficharlo

El extraordinario rendimiento del francés también provocó elogios desde Inglaterra. Steven Gerrard, histórico exjugador del Liverpool, reconoció públicamente que le encantaría verlo vestido de rojo en Anfield. Sin embargo, el propio Gerrard admitió que sacar a Olise del Bayern luce prácticamente imposible por el gran momento que atraviesa el equipo alemán.

"¿Por qué se iría del Bayern? Está en un club enorme, peleando por todos los títulos", comentó el exmediocampista inglés.

Además, destacó que el atacante parece completamente feliz y adaptado en Alemania, justo cuando se prepara para disputar la Copa Mundial de la FIFA 2026™ con Francia.

Mientras tanto, Mourinho sigue generando rumores alrededor del Real Madrid y del próximo mercado de verano. Pero al menos en el caso de Michael Olise, desde Bayern Munich ya dejaron claro que no habrá negociación posible. El francés es considerado una pieza fundamental del proyecto bávaro y todo apunta a que seguirá brillando en el Allianz Arena durante muchos años más.

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