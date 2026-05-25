¿Cuántos días estará Lionel Messi afuera de las canchas?

Lionel Messi encendió las alarmas de toda Argentina y del futbol mundial, pero al menos llegó una primera noticia alentadora. Luego de abandonar lesionado el partido entre Inter Miami y Philadelphia Union, los estudios médicos realizados este lunes descartaron un desgarro en la pierna izquierda del astro rosarino.

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El susto no quedó completamente atrás. Los exámenes confirmaron una pequeña lesión muscular que obligará al capitán argentino a reducir las cargas físicas y mantenerse en recuperación durante aproximadamente diez días antes de volver a entrenarse con normalidad.

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La preocupación se disparó el domingo cuando Messi, a los 38 años y a poco más de tres semanas del debut argentino en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, pidió el cambio durante la espectacular victoria 6-4 del Inter Miami. La imagen del campeón del mundo tomándose la parte posterior del muslo izquierdo y caminando directamente hacia el vestuario recorrió el planeta en cuestión de segundos.

Messi salió lesionado en pleno partidazo de Inter Miami

Hasta antes de la molestia física, Messi estaba firmando otro partido brillante con Inter Miami. El rosarino había repartido dos asistencias y era una de las figuras del encuentro junto a Luis Suárez y Germán Berterame.

El momento de tensión llegó a los 22 minutos del segundo tiempo, cuando el marcador todavía estaba empatado 4-4. Messi se preparó para ejecutar un tiro libre cerca del banco de suplentes, pero antes del cobro hizo un gesto hacia Guillermo Hoyos para avisar que algo no estaba bien.

El argentino ejecutó el disparo, que casi termina en gol, pero inmediatamente después decidió abandonar el terreno de juego. Con gesto serio, saludó a Mateo Silvetti, quien ingresó en su lugar, y caminó directo hacia el vestuario.

Después del partido, el técnico de Inter Miami intentó transmitir tranquilidad y habló inicialmente de una "fatiga", aunque todavía no existía un diagnóstico definitivo.

Scaloni administrará las cargas del capitán argentino

Ahora, el objetivo principal será que Messi llegue en plenitud física a la Copa Mundial de la FIFA 2026™. La buena noticia para la selección argentina es que la MLS entrará en receso hasta después de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, por lo que el rosarino ya no tendrá compromisos oficiales con Inter Miami.

Los próximos partidos previstos para Messi serían los amistosos de Argentina ante Honduras e Islandia en Estados Unidos, aunque Lionel Scaloni ya tenía planeado administrar cuidadosamente los minutos de varios futbolistas que llegan tocados físicamente. Además de Messi, la Albiceleste también sigue de cerca las recuperaciones de Cristian Romero, Emiliano Martínez, Nahuel Molina, Nicolás Paz y Marcos Acuña.

Rodrigo De Paul, uno de los hombres más cercanos al capitán dentro del grupo, dejó un mensaje tranquilizador tras la lesión.

"Estoy seguro de que no se perderá la Copa Mundial de la FIFA 2026™", aseguró el mediocampista argentino.

Por ahora, el escenario parece menos grave de lo que inicialmente se temía, aunque Argentina seguirá monitoreando cada paso de Messi rumbo a lo que podría ser su sexto y última Copa Mundial de la FIFA 2026™.

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