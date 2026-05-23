ÚLTIMA HORA: Barcelona alza la Orejona en la Champions League

En una exhibición de futbol total que rozó la perfección, el equipo del Barcelona se consagró campeón de la UEFA Women's Champions League tras triturar por un contundente 4-0 al Olympique de Lyon. Con una actuación descomunal de sus referentes ofensivas, el conjunto catalán no dio espacio a las dudas y levantó la cuarta "Orejona" de su historia, consolidando una época dorada que parece no tener techo.

¡GOLAZO BRUTAL! Brian Gutiérrez desata la locura con una comba espectacular

El partido, disputado con una intensidad eléctrica desde el pitazo inicial, se decantó rápidamente gracias al acierto de la delantera polaca Ewa Pajor y la explosividad de Salma Paralluelo. Pajor, intratable en el área, firmó un doblete que dinamitó el orden defensivo de las francesas. Por su parte, la joven estrella española Paralluelo sentenció la goleada con otros dos tantos de bandera, sellando el póker de goles que desató la locura en las gradas.

¿Cuántas UEFA Women's Champions League tiene Barcelona?

Con esta victoria, el Barcelona no solo iguala al Eintracht Frankfurt con cuatro cetros continentales en la rama femenina, sino que alcanza un hito sin precedentes en el panorama global. Al combinar el palmarés de sus equipos principales, la institución blaugrana se convirtió de forma oficial en el segundo club con más títulos de Champions League en las máximas categorías (varonil y femenil) del balompié mundial con un total de 9 coronas (5 correspondientes al equipo varonil y 4 al femenil).

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Barcelona: El segundo club con más Champions League en sus vitrinas

Esta impresionante cifra coloca al Barcelona en un escalón histórico de élite absoluta, situándose únicamente por debajo de su acérrimo rival, el Real Madrid. La entidad de la capital española lidera el registro histórico con 15 títulos continentales, con la particularidad de que todas sus vitrinas de la "Orejona" corresponden de manera exclusiva a su categoría varonil.

La contundencia de este Barcelona no solo reafirma su dominio actual, sino que envía un mensaje contundente al resto de Europa: la hegemonía culé está lista para seguir expandiendo su leyenda en los libros de historia del deporte rey.

