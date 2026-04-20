¿Por qué el Bayern Munich celebró con una cacatúa? La insólita historia detrás de su nuevo amuleto

Luego de vencer 4-2 al Stuttgart el pasado domingo y asegurar matemáticamente su título número 35 de la Bundesliga, los jugadores del Bayern Munich no solo celebraron con la tradicional ensaladera, sino con una estatua de porcelana de una cacatúa blanca que se ha convertido en la mascota no oficial del vestuario.

Lo que comenzó como una travesura nocturna ha evolucionado hasta convertirse en un símbolo de unidad bajo la dirección de Vincent Kompany. Durante los festejos en el Allianz Arena, la plantilla lució camisetas conmemorativas con la imagen del ave e incluso posaron con la figura original en la fotografía del campeonato.

¿Cuál es el origen del festejo con la cacatúa?

La historia de esta peculiar celebración nació lejos de las canchas, específicamente en el corazón de Munich. Durante las celebraciones del título de la temporada pasada, un grupo de jugadores se encontraba festejando en el exclusivo restaurante Käfer. Entre la euforia y las copas, uno de los futbolistas (cuya identidad el club ha mantenido bajo un velo de misterio) se "encariñó" con la figura decorativa de porcelana y decidió llevársela.

Lo que pudo ser un incidente mayor terminó en una curiosa alianza: el dueño del restaurante, al enterarse del destino de su cacatúa, decidió cederla oficialmente al equipo. Desde entonces, el ave de porcelana acompaña al club en momentos clave, permaneciendo "encerrada" en su caja hasta que el éxito deportivo permite que vuelva a salir a la luz. "Tuvo que esperar mucho tiempo antes de que pudiéramos dejarla salir de su jaula otra vez", bromeó Leon Goretzka tras la victoria.

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¿Cuántos títulos de liga alemana tiene el Bayern Munich?

Con esta conquista, el Bayern Munich reafirma una superioridad que parece no tener techo en el balompié germano. El conjunto bávaro suma ya 35 campeonatos de liga, distanciándose de forma abismal de sus perseguidores más cercanos (el Núremberg con 9 y el Borussia Dortmund con 8).

Este título representa además la decimotercera Bundesliga en los últimos 14 años, recuperando el trono tras el breve paréntesis que supuso el campeonato del Bayer Leverkusen en la campaña 2023-24.

