Liguilla al momento: ¿Qué necesitan Toluca, América, Atlas y León para clasificar en la Jornada 16?

Con la Jornada 16 a la vuelta de la esquina (próximo martes y miércoles), la fase regular del Clausura 2026 está por bajar el telón. Cuatro de los equipos ya están con su boleto de Liguilla en la mano y otros cuatro se encuentran en una posición donde el error ya no es una opción. Mientras algunos rozan la clasificación directa, otros se preparan para una guerra de 180 minutos que definirá si entran por la puerta grande o se despiden antes de tiempo.

Toluca: 5to puesto con 27 puntos

Los Diablos Rojos son los que mejor panorama tienen.

Lo que necesitan: Ganar a Mazatlán este miércoles. Si llegan a 30 puntos, aseguran matemáticamente su lugar en la fase final, ya que equipos como Tigres (21) o Tijuana (19) no podrían alcanzarlos en la tabla general con solo una jornada restante. Incluso un empate o hasta una derrota podría bastarles si los felinos no ganan ante Atlas.

América, Atlas y León: Con 22 puntos cada uno

Estos tres equipos están empatados con 22 puntos. El que gane en esta jornada llegará a 25 unidades, una cifra que pone un pie y medio en Liguilla.

América y León (Duelo Directo): Al enfrentarse entre sí este martes, el que gane dará el salto definitivo.

América: Si vence a León, llega a 25 puntos y que Tigres y Xolos no ganen tendría su pase directo a la fase final. Sino es ese caso, solo necesitaría empatar en la última jornada para asegurar su pase sin depender de nadie. León: Si hace valer la localía y derrota a las Águilas , superará al América en la tabla y obtendría su pase a la Liguilla si Tigres y Xolos no ganen , sino llegaría a la última fecha buscando un punto para asegurar su pase.

Al enfrentarse entre sí este martes, el que gane dará el salto definitivo. Atlas: Necesita vencer a Tigres el miércoles y que Xolos de Tijuana no gane en su partido para conseguir su pase a los cuartos de final en esta jornada, sino necesitaría un punto en la última jornada para avanzar.

TE PUEDE INTERESAR:



Para los equipos de Tigres (21 puntos) y Xolos (19) no les queda otra que ganar para seguir soñando con Liguilla. El equipo de Tijuana enfrenta este miércoles en el estadio Caliente a Pachuca.

