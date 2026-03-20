Bélgica presenta súper Selección para enfrentar a México

El entrenador de Bélgica Rudi García ha informado sobre los convocados para enfrentar a Estados Unidos y México el próximo 28 y 31 de marzo, respectivamente. Su convocatoria tiene demasiada calidad, muy cercano o para algunos superior a la convocatoria de Portugal que también tendrá actividad ante los equipos organizadores de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Rudi García cuenta casi con carro completo y será como para todas las selecciones que tienen acción en Fecha FIFA de marzo, una gran oportunidad para experimentar o apuntalar los equipos que deben estar muy próximos a lo que intentarán mostrar en el Mundial que está a menos de tres de distancia.

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Bélgica tiene un equipazo en el que siete jugadores de 28 militan en la Liga local, pero luego hay seis futbolistas en los mejores equipos de Inglaterra. En el futbol alemán hay tres futbolistas y en Portugal están militando otros cuatro.

En Francia, en España, Países Bajos y hasta en Escocia hay jugadores, casi todos ellos de un nivel tremendo y siento titulares por lo que esta selección es de mucho cuidado para lo que llamó Javier Aguirre que tiene como novedades a Guillermo Ochoa y a Álvaro Fidalgo.

28 Devils ready for some march Madness. 🔥 pic.twitter.com/51uzCid2cS — Belgian Red Devils (@BelRedDevils) March 20, 2026

Porteros



Senne Lammens – Royal Antwerp (Bélgica)

– Royal Antwerp (Bélgica) Matz Sels – Nottingham Forest (Inglaterra)

– Nottingham Forest (Inglaterra) Maarten Vandevoordt – RB Leipzig (Alemania)

Defensas



Timothy Castagne – Fulham (Inglaterra)

– Fulham (Inglaterra) Zeno Debast – Sporting CP (Portugal)

– Sporting CP (Portugal) Maxim De Cuyper – Club Brugge (Bélgica)

– Club Brugge (Bélgica) Koni De Winter – Genoa (Italia)

– Genoa (Italia) Brandon Mechele – Club Brugge (Bélgica)

– Club Brugge (Bélgica) Thomas Meunier – Lille (Francia)

– Lille (Francia) Nathan Ngoy – Standard Liège (Bélgica)

– Standard Liège (Bélgica) Joaquin Seys – Club Brugge (Bélgica)

– Club Brugge (Bélgica) Arthur Theate – Eintracht Frankfurt (Alemania)

Centrocampistas



Kevin De Bruyne – Napoli (Italia)

– Napoli (Italia) Nathan De Cat – Anderlecht (Bélgica)

– Anderlecht (Bélgica) Amadou Onana – Aston Villa (Inglaterra)

– Aston Villa (Inglaterra) Nicolas Raskin – Rangers (Escocia)

– Rangers (Escocia) Youri Tielemans – Aston Villa (Inglaterra)

– Aston Villa (Inglaterra) Hans Vanaken – Club Brugge (Bélgica)

– Club Brugge (Bélgica) Axel Witsel – Atlético de Madrid (España)

Delanteros

